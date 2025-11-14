Διαφοροποίηση από την απόφαση της ΚΕΔΕ - Δεν κλείνει τον δήμο ο Θ. Βασιλόπουλος (βίντεο)

Συμβολικό κλείσιμο των δήμων και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή, την παραμονή της ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026, αποφάσισε η ΚΕΔΕ στο πρόσφατο συνέδριό της στην Αλεξανδρούπολη.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος δήλωσε χθες ότι το Δημαρχείο και ο Δήμος δεν θα κλείσουν, αλλά θα συμμετάσχει στις διαμαρτυρίες στην Αθήνα.

Ο γραμματέας της ΚΕΔΕ – δημοτικός σύμβουλος Πύλου – Νέστορος Δημήτρης Καφαντάρης επισήμανε ότι “αυτό που ζητάμε, δεν είναι τίποτα άλλο από το να πάρουμε χρήματα για να λειτουργήσουν οι δήμοι μας”.

Αναλυτικά, στο περιθώριο της γιορτής των ονομαστηρίων του μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, δήλωσαν:

Θανάσης Βασιλόπουλος: “Στο συνέδριο της Αλεξανδρούπολης, πράγματι, μετά από πολλά χρόνια, ψηφίστηκε ένα διεκδικητικό ψήφισμα. Και τα δύο ψηφίσματα ήταν ίδια στο 95%. Μέσα από αυτό το ψήφισμα πιστεύουμε ότι γίνεται μια νέα αρχή, για να αντιμετωπίσει η Πολιτεία με τον ανάλογο σεβασμό την αυτοδιοίκηση. Εκεί υπήρχε και το ψήφισμα που έλεγε ότι πρέπει να κλείσουν τα Δημαρχεία. Από την πρώτη στιγμή στην ΚΕΔΕ είπα ότι προφανώς και θα έχω συμμετοχή στις διαμαρτυρίες που θα γίνουν στην Αθήνα, το Δημαρχείο της Καλαμάτας, όμως, δεν πρόκειται να κλείσει. Το Δημαρχείο δεν είναι ιδιωτική επιχείρηση να κλείνει. Πρέπει να μαζευτούν τα απορρίμματα, πρέπει να λειτουργήσουν οι Παιδικοί Σταθμοί, έχουμε τις κοινωνικές δομές, οπότε δεν μπορεί κανείς να κλείσει το Δημαρχείο και δεν θα κλείσει ποτέ. Εγώ προσωπικά, όπως είναι αυτονόητο, θα έχω συμμετοχή στις διαμαρτυρίες που θα γίνουν στην Αθήνα”.

Δημήτρης Καφαντάρης: “Οπως έχουμε αποφασίσει ως γενική συνέλευση, την παραμονή της ψήφισης του προϋπολογισμού, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, έχουμε αποφασίσει συμβολικά να κλείσουν οι Δήμοι σε όλη την χώρα και να βρεθούμε όλοι μαζί στη Βουλή να διαμαρτυρηθούμε, ώστε να δείξουμε πραγματικά τη αγωνία που έχει η αυτοδιοίκηση για την επόμενη μέρα. Γιατί αυτό που ζητάμε, δεν είναι τίποτα άλλο από το να πάρουμε χρήματα για να λειτουργήσουν οι δήμοι μας. Αρα, το αίτημα παραμένει ζωντανό. Θα έχουμε συναντήσεις από την επόμενη εβδομάδα και με τον πρόεδρο της Βουλής και με όλα τα κόμματα. Ηδη έχουμε προγραμματίσει συναντήσεις για να καταθέσουμε τις απόψεις μας, τις απόψεις του συνεδρίου όλης της χώρας, ώστε να πάρουμε απαντήσεις. Γιατί πραγματικά η αυτοδιοίκηση πρέπει να γίνει πιο ισχυρή, για να μπορεί να λειτουργεί υπέρ του πολίτη”.