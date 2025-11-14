Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας: Συνεδρίαση λογοδοσίας με ελάχιστες παρουσίες

Το γεγονός αυτό προκάλεσε την έκρηξη του προέδρου της Δ.Κ. Γαργαλιάνων Αριστομένη Καραχάλιου, που όταν ήρθε η στιγμή να υποβάλει το ερώτημά του ουσιαστικά ήταν απέναντι σε αδειανά έδρανα, καθώς αρκετοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας είχαν αποχωρήσει. Χαρακτηριστικά ο κ. Καραχάλιος τόνισε πως «αυτό το χάλι απέναντι (στα έδρανα της πλειοψηφίας) είναι προσβολή, κάποιοι νομίζουν ότι κάνουν αγγαρεία και απαξιώνουν τους προέδρους. Όταν ήρθε η λογοδοσία εξαφανίστηκαν, αυτό είναι χάλι, για αυτό έχετε και αυτό το χάλι σαν δήμος». Ωστόσο η τοποθέτηση αυτή θεωρήθηκε προσβλητική από τον πρόεδρο του Δ.Σ. Χαράλαμπο Αυρηλιώνη, που διέκοψε προσωρινά τη συνεδρίαση.

Από εκεί και πέρα στα θέματα λογοδοσίας, ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Άκης Κατρίτσης αναφέρθηκε στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την κακοκαιρία στην περιοχή, αλλά και στο γεγονός ότι «σε έκτακτη ανάγκη αρχικά εντάχθηκαν ορισμένες περιοχές και στη συνέχεια και άλλες. Γιατί υπάρχουν αυτές οι παλινωδίες, γιατί να γίνει τέτοιο λάθος; Το θέμα είναι σοβαρό». Επίσης αναρωτήθηκε ποια έργα έγιναν από τα χρήματα που δόθηκαν για αντιπλημμυρικά και για αντιπυρική προστασία και γιατί δεν είχε καμία παρέμβαση στον Ξηρόκαμπο που το πρόβλημα ήταν από παλιά. Σχολίασε δε και τις δηλώσεις του δημάρχου μετά την κακοκαιρία σχετικά με το λατομείο της περιοχής που έχει οφειλές στον δήμο.

Από την πλευρά της η επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Κατερίνα Τσιγκάνου έθεσε το ζήτημα του παλιού κτηρίου της Εθνικής Τράπεζας στην Κυπαρισσία σημειώνοντας: «Πρόκειται για ένα κτήριο που κατασκευάστηκε το 1880 παράλληλα με το Πρωτοδικείο, με την κατασκευή των δρόμων της πόλης, καθώς και με τον δρόμο Κυπαρισσίας - Φιλιατρών. Το κτήριο εμβαδού 375 τ.μ. με επιπλέον υπόγεια, χτισμένο σε οικόπεδο 2 στρεμμάτων, έχει μεγάλη αισθητική αξία, καθώς συνδυάζει στοιχεία νεοκλασικά με τη λαϊκή αρχιτεκτονική. Το ιστορικό αυτό κτήριο αποτελεί τοπόσημο για την πόλη. Προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον στους κατοίκους, το οποίο σήμερα έχει μετατραπεί σε απογοήτευση και αγανάκτηση βλέποντάς το σε απόλυτη εγκατάλειψη. Τι σκοπεύετε να κάνετε ώστε το κτήριο να αποκατασταθεί, να διασωθεί η αξία του και να επαναχρησιμοποιηθεί με νέες χρήσεις, έχοντας ενεργό ρόλο στη ζωή της πόλης ικανοποιώντας σύγχρονες ανάγκες; Πόσα χρήματα έχει εισπράξει ο δήμος από το πολιτιστικό τέλος που έχει επιβληθεί στους λογαριασμούς του νερού για αυτόν τον σκοπό και πού έχουν αυτά διατεθεί;».

Απαντώντας η αντιδήμαρχος Πολιτισμού τόνισε πως το κτήριο είναι εμβληματικό και θα έπρεπε να έχει διαμορφωθεί, το ότι είναι σε αυτή την κατάσταση δεν είναι υπαιτιότητα μόνο της σημερινής δημοτικής αρχής. Από εκεί και πέρα τόνισε ότι χρειάζεται μελέτη για να μπορέσει να προχωρήσει και πως υπάρχουν και άλλες προτεραιότητες. Ενώ ότι υπάρχουν άλλες προτεραιότητες επανέλαβε και ο αντιδήμαρχος Αντώνης Βλάχος συμπληρώνοντας πως είναι οικονομικό το θέμα. Επανερχόμενη η κ. Τσιγκάνου τόνισε ότι έχει γίνει μελέτη για το κτήριο στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας στο ΕΜΠ, που μπορεί να δοθεί δωρεάν και ο δήμος θα πρέπει να κάνει την κοστολόγηση. Το κτήριο κινδυνεύει να πέσει, σημείωσε χαρακτηριστικά. Στο σημείο αυτό παρεμβαίνοντας ο κ. Βλάχος είπε πως «όπως λένε και οι μηχανικοί καλύτερα συμφέρει να το γκρεμίσεις και να το φτιάξεις από την αρχή». «Αυτό φοβόμουνα να μην ακούσω, πείτε μας ποια είναι η πρόθεσή σας» ρώτησε η κ. Τσιγκάνου.

Ο δημοτικός σύμβουλος Βασίλης Αγγελόπουλος έθεσε το θέμα δημιουργίας αθλητικού κέντρου στους Γαργαλιάνους. «Πρέπει να υπάρχει χώρος που να μπορεί να αθληθεί ο κόσμος. Καλές είναι οι ενέργειες που έχουν γίνει στο γήπεδο, αλλά είναι μερεμέτια. Τα αποδυτήρια έχουν έρθει από τον Σεπτέμβριο και δεν έχουν γίνει οι υποδομές ούτε η αποχέτευση» είπε. Απαντώντας ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού Βασίλης Αθανασόπουλος τόνισε πως έχουν γίνει πολλές παρεμβάσεις στο γήπεδο, «δεν λέμε όχι σε αθλητικό κέντρο, αλλά υπάρχουν προτεραιότητες». Για τα αποδυτήρια είπε ότι υπάρχει καθυστέρηση, αλλά θα γίνουν.

Ο σύμβουλος Παναγιώτης Τσαφαράς έθεσε ερωτήματα για το έργο της πλατείας Φιλιατρών επισημαίνοντας και την απουσία πολλών συμβούλων της πλειοψηφίας, «δείχνετε εικόνα κόπωσης, ίσως από το καλοκαίρι, ίσως από τις πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις και δεν ακούτε». Για την πλατεία τόνισε πως «είχατε πει θα είναι έτοιμη τα Χριστούγεννα, ποια Χριστούγεννα όμως;». Αναφέρθηκε και σε επιμέρους κατασκευαστικά ζητήματα που προκαλούν εντύπωση στους πολίτες, σημειώνοντας πως θα έπρεπε να υπάρχει μια μακέτα, να ξέρει ο κόσμος τι θα φτιαχτεί.

«Δεν είχαμε πει θα έχει τελειώσει τα Χριστούγεννα» σημείωσε ο κ. Βλάχος και πρόσθεσε ότι παρακολουθούν το έργο και ο ίδιος ο δήμαρχος είναι συνέχεια από πάνω και πρόσφατα είχε συνάντηση με τους μηχανικούς της Περιφέρειας.

Από τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, φωνή αγωνίας εξέπεμψε η πρόεδρος της Τ.Κ. Μύρου Αλιμακίου Σταυρούλα Μίχου για την κατάσταση του αγροτικού δικτύου: «Δεν μπορούμε να πάμε στα κτήματά μας, οι δρόμοι είναι σε άθλιο χάλι, δεν έχουν συντηρηθεί τα τελευταία χρόνια ούτε στην προηγούμενη θητεία σας, έχω ζητήσει επανειλημμένα να γίνουν εργασίες, αλλά δεν έχετε κάνει καμία ενέργεια». «Κάναμε εργασίες και τεχνικά» απάντησε ο κ. Βλάχος. «Δεν τα δώσατε στην πρόεδρο, αλλά σε δικό σας υποψήφιο. Εγώ δεν ενημερώθηκα ποτέ και έγιναν σε σημείο που δεν ήταν απαραίτητα. Ό,τι κάνετε το κάνετε συνέχεια στο ίδιο ενάμιση χιλιόμετρο, δεν λύνεται έτσι το πρόβλημα των δρόμων. Δεν ζητάμε χάρη, ούτε να βάλετε χρήματα από την τσέπη σας, μην φτιάχνετε τον δρόμο για το δικό μου χωράφι, αλλά φτιάξτε τους υπόλοιπους» απάντησε η κ. Μίχου. «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, τα προβλήματα είναι πολλά σε όλο τον δήμο» απάντησε ο κ. Βλάχος.

Τέλος ο πρόεδρος της Δ.Κ. Γαργαλιάνων Αριστομένης Καραχάλιος τόνισε ότι «το Τοπικό Συμβούλιο έχει πάρει απόφαση εδώ και δύο χρόνια για αλλαγή χρήσης στο τετράγωνο που είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Η απόφασή μας απορρίφθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ισχυριζόμενο ότι εκεί θα φτιαχτούν σχολεία. Τι έχει γίνει από τότε μέχρι σήμερα;». Απαντώντας ο κ. Βλάχος τόνισε ότι άποψή του είναι να γίνει εκεί αθλητικό κέντρο, καθώς αποκλείεται να φτιαχτεί σχολείο, καλώντας τον πρόεδρο να το φέρει σε επόμενο συμβούλιο για να παρθεί απόφαση.

Κ.Μπ.