Διανομή κρέατος για τις εορτές των Χριστουγέννων από το Δήμο Καλαμάτας

Η υποβολή αιτήσεων για την διανομή κρέατος σε άπορους δημότες ξεκίνησε σήμερα 17 Νοεμβρίου 2025 και θα διαρκέσει έως τις 3 Δεκεμβρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την σχετική αίτηση από την είσοδο ή από το γραφείο 1.27 του Κτιρίου Β, του Δημαρχείου (Αθηνών 99).
Η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορεί να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση protokolo@kalamata.gr. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 2721360636.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
- Αίτηση
- Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
- Έντυπο Ε1 για το φορολογικό έτος 2024
- Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2024