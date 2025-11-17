Διανομή κρέατος για τις εορτές των Χριστουγέννων από το Δήμο Καλαμάτας

Σε διανομή χοιρινού κρέατος για την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων θα προβεί ο Δήμος Καλαμάτας.

Η υποβολή αιτήσεων για την διανομή κρέατος σε άπορους δημότες ξεκίνησε σήμερα 17 Νοεμβρίου 2025 και θα διαρκέσει έως τις 3 Δεκεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την σχετική αίτηση από την είσοδο ή από το γραφείο 1.27 του Κτιρίου Β, του Δημαρχείου (Αθηνών 99).

Η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορεί να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση protokolo@kalamata.gr. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 2721360636.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: