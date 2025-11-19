Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας: Πυροπροστασία και την αντισεισμική θωράκιση των σχολείων στη λογοδοσία

Δύο θέματα για συζήτηση που αφορούν την πυροπροστασία και την αντισεισμική θωράκιση των σχολείων του Δήμου Καλαμάτας, έχουν καταθέσει στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 7 το απόγευμα, οι επικεφαλής των παρατάξεων των μειοψηφιών Βασίλης Τζαμουράνης και Δημήτρης Οικονομάκος.

Ειδικότερα, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Β. Τζαμουράνης ζητεί να συζητηθεί το θέμα: ‘Τι έχει γίνει σχετικά με την πυρασφάλεια (παθητική και ενεργητική) των σχολικών μονάδων του Δήμου μας και σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο προσεισμικός έλεγχος των σχολείων;”.

Ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Δ. Οικονομάκος έχει καταθέσει το αίτημα – επιστολή της Ενωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου “να συζητηθεί άμεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας το θέμα της αντιπυρικής και αντισεισμικής θωράκισης των σχολείων και να παρθούν άμεσα μέτρα, ώστε να ξέρουμε ως γονείς ότι στέλνουμε τα παιδιά μας σε σχολεία που τηρούν στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας”.

Σε αυτή την επιστολή η Ενωση επισημαίνει ότι “μία από τις ενέργειές μας με στόχο την επίλυση βασικών και χρόνιων προβλημάτων των σχολικών κτηρίων, ήταν και η από κοινού με τα σωματεία των εκπαιδευτικών αναφορά προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον έλεγχο ύπαρξης επαρκών μέτρων πυροπροστασίας, καθώς και για τη λήψη μέτρων σε περίπτωση σχετικών ελλείψεων. Στον πρώτο έλεγχο της Υπηρεσίας σε πέντε σχολεία, διαπιστώθηκε ότι και στα πέντε «δεν συντηρούνται τα απαιτούμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, τα οποία προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη (ενεργητικής) πυροπροστασίας»”.