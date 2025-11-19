Επέκταση ωραρίου 7 σχολικών καθαριστριών Δήμου Καλαμάτας

Την επέκταση του ωραρίου 7 σχολικών καθαριστριών ΙΔΑΧ του Δήμου Καλαμάτας, από 5 σε 6,5 ώρες και σε πλήρη απασχόληση, πρόκειται να εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα στις 7 το απόγευμα.

Σύμφωνα με την εισήγηση, για την πρόταση της επέκτασης ελήφθησαν υπόψη: “Οι υπηρεσιακές ανάγκες για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων (περιπτώσεις κάλυψης αναρρωτικών αδειών). Η συνταξιοδότηση 4 ατόμων κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων / ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων στο τρέχον σχολικό έτος (23 ώρες λιγότερες) ημερήσιου καθαρισμού. Οι σχετικές αιτήσεις των σχολικών καθαριστριών. Η θετική τοποθέτηση του δημάρχου για το ανωτέρω θέμα”.

Σημειώνεται ότι “η αύξηση του ωραρίου εργασίας των ανωτέρω υπαλλήλων, που υπηρετούν με μειωμένο ωράριο σε πλήρες ωράριο, είναι αναγκαία για την εύρυθμη και αρτιότερη λειτουργία των σχολικών μονάδων και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις” του νόμου.