Τοποθέτηση pillar ηλεκτροδότησης και υδροδότησης σκαφών στο λιμάνι Καλαμάτας

Σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας, τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει η διαδικασία σύνδεσης με τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο υποδομής που εντάσσεται στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχει ο λιμένας προς τους ιδιοκτήτες και τους επισκέπτες σκαφών αναψυχής και επαγγελματικών πλοίων.
Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2025 13:27
Τοποθέτηση pillar ηλεκτροδότησης και υδροδότησης σκαφών στο λιμάνι ΚαλαμάταςΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Ολοκληρώθηκαν από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας οι εργασίες για την τοποθέτηση σύγχρονων pillar ηλεκτροδότησης και υδροδότησης σκαφών στον Λιμένα Καλαμάτας.
