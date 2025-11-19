Τοποθέτηση pillar ηλεκτροδότησης και υδροδότησης σκαφών στο λιμάνι Καλαμάτας

Σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας, τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει η διαδικασία σύνδεσης με τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο υποδομής που εντάσσεται στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχει ο λιμένας προς τους ιδιοκτήτες και τους επισκέπτες σκαφών αναψυχής και επαγγελματικών πλοίων.