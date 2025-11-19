Δήμος Μεσσήνης: Πρόσληψη με 8μηνο στην καθαριότητα

Την πρόσληψη 2 ατόμων ως εποχικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας για τον Δήμο Μεσσήνης, ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή στην τελευταία της συνεδρίαση.

Πρόκειται για την πρόσληψη ενός οδηγού ΔΕ κατηγορίας και ενός ατόμου προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων/συνοδού απορριμματοφόρου ΥΕ κατηγορίας, για διάρκεια απασχόλησης έως 8 μήνες.

Σύμφωνα με την απόφαση, “ο ΔΕ οδηγός θα πρέπει να διαθέτει τα οριζόμενα προσόντα που περιγράφονται στο ΠΔ 85/2022, καθώς και τις ακόλουθες άδειες/πιστοποιητικά: Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει). Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.). Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου.