Δήμος Καλαμάτας: Νέοι κάδοι για σύμμεικτα απορρίμματα

Επιπλέον 150 μεταλλικούς γκρι κάδους χωρητικότητας 1.100 lit με διπλό πλαστικό καπάκι για τα σύμμεικτα απορρίμματα και ειδικό ποδομοχλό που επιτρέπει στους δημότες να εναποθέτουν τα απορρίμματά τους εύκολα παρέλαβε ο Δήμος Καλαμάτας.

Η προμήθεια αυτή, έγινε με χρηματοδότηση από τα ανταποδοτικά έσοδα και έρχεται σε συνέχεια της προμήθειας στις αρχές Οκτωβρίου 132 πλαστικών κάδων χωρητικότητας 1.100 λίτρων, χρώματος μπλε, με ποδομοχλό καθώς και 15 κάδους 120 λίτρων, για τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα.

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, παρουσία του αρμόδιου αντιδημάρχου Αναστάσιου Σκοπετέα και της διευθύντριας της Διεύθυνσης Απορριμμάτων και Οχημάτων Αγγελικής Μπουμποπούλου, σημείωσε: «Η καθημερινότητα, η καθαριότητα, αποτελούν προτεραιότητα για το Δήμο Καλαμάτας. Για αυτό και συνεχώς, ανανεώνουμε τους κάδους, τον εξοπλισμό μας γενικότερα. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα, κυρίως μέσα από την προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων μέσω leasing, που θα αντικαταστήσουμε παλαιότερα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου μας».

Ο κ. Βασιλόπουλος, ανέφερε επίσης ότι έχει κινηθεί η διαδικασία για προμήθεια νέων κάδων το 2026, όπως επίσης και διαδικασία για προμήθεια μεγαλύτερων κάδων (καλαθάκια) για τον κεντρικό ιστό της πόλης.