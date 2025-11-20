Δράσεις του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας του Δήμου Καλαμάτας

Τη Δευτέρα 24/11 στις 9 π.μ. θα γίνει εκδήλωση με θέμα «Ασφαλής οδήγηση» στο Γυμνάσιο Αρφαρών. Την παρουσίαση θα κάνουν τα Μέλη του Συμβουλίου Παναγιώτα Κοπίτα (Κοινωνική Λειτουργός) και Ελισάβετ Σταθοπούλου (Διευθύντρια του Γυμνασίου Παραλίας).

Την Πέμπτη 27/11 στις 9 π.μ. θα λάβει χώρα εκδήλωση με θέμα «Περιβάλλον και ανακύκλωση» στο Δημοτικό Σχολείο Πλατέος. Την παρουσίαση θα κάνει η Ιωάννα Ραβάνη (υπεύθυνη του ΚΕΠΕΑ Καλαμάτας).

Οι εκδηλώσεις, στις οποίες θα συμμετέχει και ειδικός διαμεσολαβητής Ρομά του Δήμου Καλαμάτας, πραγματοποιούνται με την υποστήριξη της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας.