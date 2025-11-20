eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025 16:30

Ενημερωτική δράση από την Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Καλαμάτας

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ενημερωτική δράση από την Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 6 μ.μ. στην αίθουσα της ΣΑΕΚ Γ.Ν. Μεσσηνίας (πρώην Δημοτικό Σχολείο), στον Αντικάλαμο.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα γίνει ενημέρωση για τη βία κατά των γυναικών και θα δοθούν απαντήσεις για το ποια είδη βίας υπάρχουν, πώς αναγνωρίζουμε τα σημάδια, και ποίοι είναι οι τρόποι αντίδρασης και αντιμετώπισης.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η Μαρία Αγγελή, Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Καλαμάτας.

Συμμετέχουν: Μαριλένα Γυφτέα, Εκπρόσωπος Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Πελοποννήσου, Μαρία Κωνσταντοπούλου, Δικηγόρος και Μαρία Πατσιλίβα, Ψυχολόγος Msc-Ψυχοθεραπεύτρια.

