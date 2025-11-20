Καλαμάτα: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για υλοποίηση ασφαλτοστρώσεων

Εργασίες για υλοποίηση ασφαλτοστρώσεων σε συγκεκριμένες οδούς θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, σε συνέχεια των εργασιών που έγιναν για την εγκατάσταση οπτικών ινών.

Πρόκειται για τις οδούς: Νέδοντος μεταξύ των οδών 23ης Μαρτίου και Κροντήρη, Γεωργούλη μεταξύ των οδών Φαρών και Αριστοδήμου, Σπυροπούλου μεταξύ των οδών Πολυχάρους και Γεωργούλη, Ταξιαρχών μεταξύ του Ι.Ν. Ταξιαρχών και της οδού Γεωργούλη.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν από την οδό Νέδοντος.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών στην οδό Νέδοντος, θα υπάρξει τροποποίηση στις γραμμές του αστικού λεωφορείου ως εξής: Στη Γραμμή 1 του αστικού λεωφορείου, το δρομολόγιο με κατεύθυνση προς παραλία θα διέρχεται μέσω των οδών Αρτέμιδος – Κλαδά – Νέδοντος – Κροντήρη – Αριστομένους. Στη Γραμμή 2 του αστικού λεωφορείου, το δρομολόγιο με κατεύθυνση προς Νοσοκομείο θα διέρχεται μέσω των οδών 23ης Μαρτίου – Αρτέμιδος – Κλαδά – Νέδοντος – Κροντήρη – Αριστομένους. Στη Γραμμή 3 του αστικού λεωφορείου, το δρομολόγιο με κατεύθυνση προς ΟΣΕ θα διέρχεται μέσω των οδών Αρτέμιδος – Κλαδά – Νέδοντος – Κιλκίς – Αρτέμιδος. Στη Γραμμή 4 του αστικού λεωφορείου, το δρομολόγιο με κατεύθυνση προς Κορδία θα διέρχεται μέσω των οδών Μητρ. Μελετίου- Υπαπαντής – 23ης Μαρτίου – Αρτέμιδος – Κλαδά – Νέδοντος – Κροντήρη – Αριστομένους.

Tο έργο θα ολοκληρωθεί με τις εργασίες διαγραμμίσεων.