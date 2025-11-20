Παρεμβάσεις στο αμφιθέατρο «Θεόδωρος Αγγελόπουλος» του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας

Παρεμβάσεις αναγκαίες για τη φροντίδα και τον ευπρεπισμό του αμφιθεάτρου «Θεόδωρος Αγγελόπουλος» του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας, πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας, υπήρξε βιολογικός καθαρισμός σε μοκέτες δαπέδου και καθίσματα, αντικατάσταση των κουρτινών στην σκηνή, επιδιορθώσεις καθισμάτων και συντηρήσεις που κρίθηκαν αναγκαίες, τόσο εντός της αίθουσας, όσο και εκτός αυτής.

Τον ανανεωμένο χώρο που θα φιλοξενήσει από αύριο το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, επισκέφτηκε και ενημερώθηκε για τις παρεμβάσεις που έγιναν ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος συνοδευόμενος από τον προεδρεύοντα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας Νικήτα Καραμούζη.