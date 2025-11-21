Έργα αναβάθμισης στο λιμάνι της Καλαμάτας - Αισιοδοξία για την ολοκλήρωση του Master Plan (βίντεο)

“Το μάστερ πλαν του λιμανιού θα μας δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε τουριστική ζώνη για την υποδοχή mega yachts, αλλά και να αξιοποιήσουμε μέρος των αποθηκών του λιμανιού”, επισήμανε χθες ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, σε δηλώσεις του στο λιμάνι, με αφορμή την τοποθέτηση σύγχρονων πίλαρ ηλεκτροδότησης και υδροδότησης σκαφών.

Ο δήμαρχος εξήγησε ότι περίπου 300 τ.μ. των αποθηκών θα χρειαστούν για τη δημιουργία Yachting Club, που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της νέας τουριστικής μαρίνας.

Παρουσία της προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λυδίας Εξηνταβελώνη και του αντιπροέδρου Σπύρου Αποστολόπουλου, ο κ. Βασιλόπουλος παρατήρησε ότι η παραλιακή ζώνη της πόλης αποτελεί “ένα από τα πιο ελκυστικά σημεία της Καλαμάτας, σημείο αναφοράς με έντονη οικονομική δραστηριότητα και μεγάλες προοπτικές” και σημείωσε πως “όλες οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται το τελευταίο διάστημα, στοχεύουν ακριβώς στην αναβάθμιση και ενίσχυση της λειτουργικότητας και της επισκεψιμότητας του λιμανιού”.

Ενημέρωσε ότι πρόσφατα έγιναν εργασίες συντήρησης στις αποθήκες, παρεμβάσεις στη γεφυροπλάστιγγα, εκτεταμένη αναβάθμιση του φωτισμού στη χερσαία ζώνη και ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των νέων πίλαρ, που θα προσφέρουν σημαντικά βελτιωμένες υπηρεσίες στους επισκέπτες και στους χρήστες του λιμανιού.

Ο δήμαρχος δήλωσε πως “οι παρεμβάσεις δεν σταματούν εδώ” και αφού υπενθύμισε ότι έχει ήδη ανατεθεί η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, μέσα από την οποία θα ολοκληρωθεί επιτέλους το πολύπαθο και πολυπόθητο μάστερ πλαν του λιμανιού”, διευκρίνισε: ‘Το μάστερ πλαν θα μας δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε τουριστική ζώνη για την υποδοχή mega yachts, αλλά και να αξιοποιήσουμε μέρος των αποθηκών του λιμανιού. Ένα μέρος από τις αποθήκες πρέπει να φιλοξενεί αυτόν τον σκοπό, περίπου 300 τ.μ. χρειαζόμαστε για Yachting Club, για τη λειτουργία τουριστικού καταφυγίου.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι “έχουν σχεδιαστεί πολλά ακόμη” κι εξέφρασε τη βεβαιότητα πως “το επόμενο διάστημα θα υλοποιηθούν ακόμη περισσότερα έργα που θα αναβαθμίσουν ουσιαστικά το λιμάνι και την παραλιακή ζώνη”.

Η πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λυδία Εξηνταβελώνη ενημέρωσε ότι “έχουν μπει 9 πίλαρ. Εχουν συνδεθεί τα 5 με ρεύμα και νερό, για τα υπόλοιπα 4 άμεσα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία” και σημείωσε: “Στόχος είναι, μελετώντας τις υπάρχουσες υποδομές και τι αλλαγές πρέπει να γίνουν, να μπουν και άλλα πίλαρ, γιατί χρειάζονται στο λιμάνι. Ακόμα και μεγαλύτερης τάσης, γιατί τώρα είναι μονοφασικά και τριφασικά 16άρες και 32άρες ασφάλειες. Πρέπει, όμως, να μπορούμε να καλύψουμε και άλλα, πιο μεγάλα σκάφη. Χρειάζεται υποδομή, δουλεύουμε ένα δεύτερο κομμάτι τοποθέτησης πίλαρ”.

Τέλος, πληροφόρησε ότι “τα πίλαρ μπορούν να καλύψουν, το καθένα 4 σκάφη για ρεύμα και 2 για νερό” και πως τα μηχανήματα είναι τελευταίας τεχνολογίας, εξυπηρετούν σε 8 γλώσσες”.