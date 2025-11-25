Πλάνο για αθλητικό κέντρο στα Παλιάμπελα - Με γήπεδο ποδοσφαίρου, γυμναστήριο και κολυμβητήριο

Μάστερ πλαν και προμελέτες πρόκειται να εκπονήσει η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας για το Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Καλαμάτας στα “Παλιάμπελα”, στη Δυτική Γειτονιά και για την ανάπλαση του χώρου του βόρειου πάρκινγκ στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας, μέρος του οποίου λειτουργεί ως λαϊκή κάθε Τετάρτη και Σάββατο.

Στο Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο (μέχρι πρότινος Παλέ ντε Σπορ, εκεί που βρίσκεται το προπονητήριο της ΠΑΕ Καλαμάτα), σε χώρο 45 περίπου στρεμμάτων, προβλέπεται να μελετηθούν οι κατασκευές Κλειστού Γυμναστηρίου, γηπέδου ποδοσφαίρου 4.000 θεατών και Κλειστού Κολυμβητηρίου με 25άρα πισίνα.

Στο βόρειο πάρκινγκ της ΚΑΚ θα μελετηθεί η τοποθέτηση σκιάστρων με ρεύμα.

Αυτά επισημάνθηκαν από τον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο σε απαντήσεις του στον επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλη Τζαμουράνη, στη χθεσινή Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας, όπου εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας για την πράξη “Ωρίμανση μελετών αθλητικών υποδομών και αναπλάσεων”.

Οπως σημειώθηκε, το Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο θα υλοποιηθεί, όταν ...υλοποιηθεί, με το σύστημα μελέτη – κατασκευή. Στον χώρο αυτό προβλέπονται 8 στρέμματα για στάθμευση.

Ειδικότερα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου εισηγήθηκε ότι οι μελέτες της σύμβασης θα χρηματοδοτηθούν από αδιάθετα χρήματα της Περιφέρειας κι ενημέρωσε για τις προμελέτες που προβλέπονται και για το μάστερ πλαν, για το οποίο θα υπάρξει διαβούλευση.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Β. Τζαμουράνης εξέφρασε την ανησυχία του, γιατί στα “Παλιάμπελα” στους χώρους που έχουν απαλλοτριωθεί από τον Δήμο, οι ιδιοκτήτες έχουν αποζημιωθεί με τις τιμές της πρωτόδικης απόφασης, ενώ σύμφωνα με την οριστική απόφαση του δικαστηρίου, προβλέπεται η καταβολή επιπλέον ποσών 40%.

Ζήτησε να προστεθεί ενεργειακή μελέτη για το Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο και να προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας, καθώς θα είναι τεράστιο το λειτουργικό κόστος, ενώ τόνισε πως απαιτούνται ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες.

Τελικά ψήφισε λευκό, γιατί, όπως διευκρίνισε, “προφανώς και θέλουμε να γίνουν τα έργα, αλλά έχουμε επιφυλάξεις ως προς το περιεχόμενο της προγραμματικής σύμβασης”.

Ο αντιδήμαρχος Β. Παπαευσταθίου απάντησε ότι η ενεργειακή μελέτη περιλαμβάνεται στα Η/Μ και τα ζητήματα μελέτης βιωσιμότητας θα εξειδικευτούν με το μάστερ πλαν.

Ο δήμαρχος Θ. Βασιλόπουλος απάντησε πως ο μόνος τρόπος διεκδίκησης για τους ιδιοκτήτες είναι η δικαστική οδός κι έκανε λόγο για οικονομικό ζήτημα, οικονομική διαφορά. Παραδέχθηκε ότι δεν επαρκεί η έκταση για το Παλέ ντε Σπορ, όπως σχεδιαζόταν αρχικά κι επισήμανε “μικρά παιδιά ακούγαμε για το Παλέ ντε Σπορ και μεγαλώσαμε. Η προγραμματική σύμβαση είναι το πρώτο βήμα για το Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο”.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης των προβλεπόμενων υπηρεσιών και εργασιών ανέρχεται σε 278.521,36 ευρώ και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης είναι 12 μήνες από την υπογραφή.