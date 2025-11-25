Στο Λιβάνιο ο Βασιλόπουλος για αύξηση πόρων για τα σχολεία

Στην αναντιστοιχία πόρων και αρμοδιοτήτων στα σχολεία αναφέρθηκε για μια ακόμα φορά ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, προαναγγέλλοντας συνάντηση για το θέμα στο αρμόδιο υπουργείο. Με αφορμή την έγκριση της εξειδίκευσης πίστωσης 1.500 ευρώ για την επιχορήγηση του Συλλόγου Αποφοίτων «Μαρία Κάλλας» του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας, ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός επανέφερε στη Δημοτική Επιτροπή τη θέση της παράταξής του, ότι ο Δήμος πρέπει να επαναπροσδιορίσει τις δαπάνες για εκδηλώσεις, ηχητικές καλύψεις και άλλες παρεμφερείς δράσεις ευρύτερα, ώστε να ενισχυθεί περισσότερο ο τομέας της παιδείας. Η τοποθέτησή του συνδέθηκε με τη συζήτηση που είχε προηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τις ελλείψεις των σχολικών μονάδων και τα προβλήματα που παρατηρούνται. Απαντώντας, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος υπενθύμισε ότι διατίθενται ετησίως 2 εκατομμύρια ευρώ από δημοτικούς πόρους για τη στήριξη και τη λειτουργία των σχολείων, τονίζοντας πως άλλοι δήμοι περιορίζονται αποκλειστικά στη χρηματοδότηση που λαμβάνουν από το Κράτος. Ο ίδιος επικαλέστηκε το σχετικό άρθρο του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων πρέπει να συνοδεύεται από τους ανάλογους πόρους, επικρίνοντας την μη τήρηση αυτής της υποχρέωσης. «Είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει» υπογράμμισε. Παράλληλα, σχολίασε ότι τα ποσά που εγκρίνονται για συλλόγους δεν λύνουν την κατάσταση στα σχολεία, επισημαίνοντας πως η πόλη πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί ολιστικά. «Δεν πρέπει να απομονώνουμε ένα κομμάτι και να αφήνουμε τα υπόλοιπα στην τύχη τους», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Βασιλόπουλος έκανε γνωστό ότι το ζήτημα θα τεθεί εκ νέου στον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, με τον οποίο αναμένεται να έχει συνάντηση μέσα στις επόμενες ημέρες.

Τ.Αν.