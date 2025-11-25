eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025 13:08

Ο Βασιλόπουλος στο φόρουμ για την αυτοδιοίκηση στη Σπάρτη

Γράφτηκε από την

Ο Βασιλόπουλος στο φόρουμ για την αυτοδιοίκηση στη Σπάρτη

Premium Strom

 

Στο 2ο Forum για την Αυτοδιοίκηση που διεξήχθη στη Σπάρτη στις 21-22 Νοεμβρίου συμμετείχε και μίλησε ο δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος.

Στην έναρξη των εργασιών χαιρέτισε το Forum η Ευρωπαία Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας στο Νερό και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας Jessika Roswall (Euopean Commicioner Environment, Water Resilience and a Competitive Circular Economy). Κεντρικοί ομιλητές, πέραν του κ. Βασιλόπουλου, ήταν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο Γενικός Γραμματέας ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης, και ο δήμαρχος Σπάρτης Μιχάλης Βακαλόπουλος. Ο Θανάσης Βασιλόπουλος κατά την ομιλία του μίλησε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Δήμων και την ανθεκτικότητα των σύγχρονων πόλεων.

Κατηγορία Δήμοι
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις