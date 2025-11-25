Ο Βασιλόπουλος στο φόρουμ για την αυτοδιοίκηση στη Σπάρτη

Στο 2ο Forum για την Αυτοδιοίκηση που διεξήχθη στη Σπάρτη στις 21-22 Νοεμβρίου συμμετείχε και μίλησε ο δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος.

Στην έναρξη των εργασιών χαιρέτισε το Forum η Ευρωπαία Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας στο Νερό και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας Jessika Roswall (Euopean Commicioner Environment, Water Resilience and a Competitive Circular Economy). Κεντρικοί ομιλητές, πέραν του κ. Βασιλόπουλου, ήταν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο Γενικός Γραμματέας ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης, και ο δήμαρχος Σπάρτης Μιχάλης Βακαλόπουλος. Ο Θανάσης Βασιλόπουλος κατά την ομιλία του μίλησε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Δήμων και την ανθεκτικότητα των σύγχρονων πόλεων.