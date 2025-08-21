Διαβούλευση για το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης - Στο κέντρο της Καλαμάτας η πρώτη φάση εφαρμογής

Το ΣΕΣ θα εφαρμοσθεί αρχικά στην περιοχή του κέντρου της πόλης και στη συνέχεια θα επεκταθεί και ευρύτερα αυτού, όπου με την πάροδο του χρόνου, θα ανακύπτουν επιπλέον ανάγκες ελέγχου της στάθμευσης. Για το θέμα, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης ανέφερε στην “Ε” πως πιθανότατα τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους θα ξεκινήσει από το Δήμο μια πρώτη φάση διαβούλευσης ευρείας μορφής, για να μπει στις “ράγες” η εφαρμογή του. «Σκοπός της διαβούλευσης είναι να εξοικειωθεί ο κόσμος πάνω στο νέο μοντέλο που θα “τρέξει”, πριν μπούμε σε κάποια περίοδο εφαρμογής. Παράλληλα, μπορεί κάποια σημεία να αλλάξουν, όλα είναι υπό σκέψη. Για παράδειγμα μπορεί να μην επεκταθεί άμεσα η ζώνη Β’ ή τη ζώνη Γ’» σχολίασε, σημειώνοντας πως η διαβούλευση αφορά την ενημέρωση και τον δημόσιο διάλογο μεταξύ πολιτών – φορέων και Δήμου.

800% ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Στη μελέτη που προηγήθηκε, έγινε απογραφή των θέσεων στάθμευσης, μελετήθηκαν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της στάθμευσης στην υφιστάμενη κατάσταση, ενώ η μελέτη συνοδεύεται από τεχνικοοικονομική αξιολόγηση του έργου (χρηματοοικονομική ανάλυση) καθώς και από προτεινόμενο σχέδιο διαχείρισης της ελεγχόμενης στάθμευσης. Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, οι μόνιμοι κάτοικοι θα αποκτήσουν -όπου είναι εφικτό- θέση στάθμευσης στο δρόμο της κατοικίας τους, ενώ μέσω της αύξησης των θέσεων και των τελών ελεγχόμενης στάθμευσης τα έσοδα αναμένεται να πολλαπλασιαστούν και να φτάσουν στο 800%! Ειδικότερα, σήμερα υπάρχουν 268 θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης παρά το κράσπεδο και αποφέρουν 268.214 ευρώ το χρόνο, ενώ με το σχέδιο θα δημιουργηθούν 850 θέσεις στάθμευσης που θα αποφέρουν έσοδα 1.918.965 ευρώ. Από τα έσοδα, ο Δήμος σύμφωνα πάντα με το σχέδιο θα κρατάει το 55% ή και η εταιρία-παραχωρησιούχος το 45%. Ο Βασίλης Κουτραφούρης είχε υπογραμμίσει για το θέμα στο πλαίσιο συζήτησης στην Δημοτική Επιτροπή πως έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα στοιχεία των υπό εξέλιξη αναπλάσεων στη μελέτη, τονίζοντας σε ό,τι έχει να κάνει με τις 850 θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης οι οποίες αφορούν και τη ζώνη Α', αλλά και τις μελλοντικές επεκτάσεις, πως συμπεριλαμβάνουν μέσα τις ήδη υφιστάμενες 268 θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης. «Θα γίνουν 850, χωρίς σε αυτές να προσμετρούνται οι 500 περίπου θέσεις που υπάρχουν στα κεντρικά πάρκινγκ» είχε σημειώσει, υπογραμμίζοντας πως θεσμοθετούνται επίσης 90 ειδικές θέσεις ΑμεΑ και οχημάτων ΤΑΞΙ. «Στο σύνολο, αθροίζοντας τις ζώνες προκύπτουν 1.450 θέσεις στάθμευσης μόνιμων κατοίκων» είχε ξεκαθαρίσει.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τα εκτιμώμενα οφέλη από την εφαρμογή του ΣΕΣ θα είναι: Η διασφάλιση της στάθμευσης των κατοίκων, με την παροχή προνομίων υπέρ των κατοίκων, για την αποτροπή στάθμευσης επισκεπτών στις περιοχές αμιγούς και γενικής κατοικίας, όπου η εξασφάλιση της ελεύθερης (χωρίς περιορισμούς) στάθμευσης οχημάτων κατοίκων πρέπει να έχει προτεραιότητα, Η δυνατότητα βραχυχρόνιας στάθμευσης στους επισκέπτες της κεντρικής περιοχής, σε οδικά τμήματα ή περιοχές γενικότερα όπου χωροθετούνται κεντρικές λειτουργίες της πόλης όπως είναι το εμπόριο, η αναψυχή, οι υπηρεσίες, η διοίκηση, η εκπαίδευση, κ.α.), Η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών μέσω του περιορισμού της παράνομης στάθμευσης, Η μείωση της ρύπανσης, η βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών της πόλης και της αισθητικής εικόνας, η διευκόλυνση και ενθάρρυνση της χρήσης δίκυκλων με ειδικές προβλέψεις γι' αυτά, καθώς και η αύξηση των εσόδων του Δήμου, τα οποία στη συνέχεια μπορούν να διατεθούν με ανταποδοτικό τρόπο στο κοινωνικό σύνολο και σε μέτρα «πράσινης ανάπτυξης».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τη μελέτη έγινε απογραφή στάθμευσης παρά το κράσπεδο για δημόσια χρήση από το ευρύ κοινό τον Οκτώβριο του 2023, στις ώρες υψηλής ζήτησης στάθμευσης 10:00-13:00, στην Πράσινη και στην Κυανή περιοχή που πρόκειται να εγκατασταθεί το ΣΕΣ. Συγκεκριμένα:

-Πράσινη περιοχή: Χωροθετείται στο κεντρικό τμήμα της πόλης και έχει εμβαδό 507 στρέμματα. Περικλείεται από τα εξής οδικά τμήματα (από βόρεια & δεξιόστροφα): Τζάνε Υπαπαντής-Φαρών-Βασ.Κωνσταντίνου-Σόλωνος-Ύδρας-Νέδοντος-Σπάρτης-(Τζάνε). Η περίμετρος αυτή έχει μήκος 3.250 μ. περίπου.

-Κυανή περιοχή: Χωροθετείται στο κεντρο-δυτικό και νότιο τμήμα της πόλης και έχει εμβαδό 318 περίπου στρέμματα. Περικλείεται από τα εξής οδικά τμήματα (από βόρεια & δεξιόστροφα):Λείκων-Νέδοντος-Ύδρας-Σόλωνος-Βασ.Κωνσταντίνου- Φαρών-Πλάτωνος-Μακεδονίας-Θεμιστοκλέους-Νέδοντος-Κεφαλά-Πάροδος 1η Κλαδά, Κλαδά-Μπουλούκου-(Λείκων). Η περίμετρος αυτή έχει μήκος 4.220 μ. περίπου. Η συνολική περιοχή εφαρμογής του ΣΕΣ (2 περιοχές, Πράσινη &Κυανή) καλύπτει επιφάνεια εμβαδού 825 στρ. περίπου και περίμετρο 4.090 μ. περίπου. Οι 2 περιοχές συνορεύουν μεταξύ τους με τον άξονα των οδών Νέδοντος -Ύδρας-Σόλωνος-Βασ. Κωνσταντίνου, σε μήκος 1.700 μ. περίπου.

Τ.Αν.