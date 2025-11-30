Καλαμάτα: Χριστουγεννιάτικο χρώμα στο λιμάνι - Φωταγωγήθηκε το καράβι (βίντεο+φωτο)

Παρουσία δεκάδων οικογενειών έγινε το απόγευμα της Κυριακής η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου καραβιού στο λιμάνι της Καλαμάτας, στην κεντρική προκυμαία.

Την εκδήλωση οργάνωσε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας σε συνεργασία με την Κ.Ε. Φάρις και περιελάμβανε Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τα παιδιά του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, και συγκεκριμένα από την Παιδική και Νεανική Χορωδία.

Σε σύντομο χαιρετισμό του, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος σημείωσε πως η παραλία πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για όλους, καθώς είναι πηγή πλούτου όπως είπε για την πόλη. Ο ίδιος στάθηκε στην ανάγκη πραγματοποίησης εκδηλώσεων ώστε ο κόσμος να κατεβαίνει σε αυτή πιο συχνά τον χειμώνα, μέσα από δράσεις με στόχο την αναβάθμισή της.

Δείτε φωτογραφίες: