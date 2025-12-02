Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας: Κόντρα για την αύξηση της τιμής στο νερό - «Ανατιμήσεις 1 ευρώ τον μήνα»

Η συζήτηση διεξήχθη σε φορτισμένο κλίμα, καθώς η παράταξη «Καλαμάτα Μετά» άσκησε σφοδρή κριτική, κάνοντας λόγο για «δυσανάλογη και ατεκμηρίωτη αύξηση». Οταν μάλιστα ο επικεφαλής της Βασίλης Τζαμουράνης αναφέρθηκε αναλυτικά σε νούμερα ανά κατηγορία και -ειδικά στους επαγγελματίες- έφερε σε αρχική αμηχανία τους εισηγητές του θέματος, αφήνοντας αιχμές πως αυτές μπήκαν ουσιαστικά χωρίς μελέτη αλλά αυτόματα. Στην εισήγηση της ΔΕΥΑΚ επισημαίνονται κρίσιμα στοιχεία που, σύμφωνα με τη διοίκηση, τεκμηριώνουν την ανάγκη της αναπροσαρμογής (η σημαντική αύξηση του ενεργειακού κόστους που επιβαρύνει τη λειτουργία των αντλιοστασίων, η ανάγκη συντήρησης και αντικατάστασης τμημάτων του δικτύου που παρουσιάζουν φθορές, καθώς και η απαίτηση για εξασφάλιση ιδίων πόρων ώστε να συνεχιστούν τα έργα αναβάθμισης και οι επενδύσεις σε σύγχρονες υποδομές). Παράλληλα αναφέρεται ότι, χωρίς τις προτεινόμενες προσαρμογές, η επιχείρηση ενδέχεται να αντιμετωπίσει δυσκολίες στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών και στην υλοποίηση του τεχνικού της προγράμματος, γεγονός που –όπως τονίζεται– θα επηρέαζε άμεσα την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους δημότες.

“1 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ”

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Ανδρέας Καραγιάννης υπενθύμισε πως η Δημοτική Επιχείρηση έχει να κάνει αυξήσεις εδώ και δέκα χρόνια, λέγοντας πως πρέπει να τηρηθεί η τιμολογιακή πολιτική ώστε η ΔΕΥΑ να έχει την επάρκεια και το ISO που προβλέπεται. Ο ίδιος, επικαλέστηκε και τα έργα που κάνει η ΔΕΥΑΚ μέσω προγραμμάτων, διαγωνισμών αλλά και ιδίων πόρων της -συνολικού προϋπολογισμού 56 εκατ. ευρώ, κάνοντας λόγο για ελάχιστες αυξήσεις μέσα από το γεγονός ότι η τελική ανατίμηση είναι της τάξεως του 1 ευρώ ανά μήνα.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της αντιπολίτευσης, ο γενικός διευθυντής της ΔΕΥΑΚ Μιχάλης Βασιλειάδης ανέλυσε με παραδείγματα τη νέα νομοθεσία μέσω της ΡΑΑΕΥ, ενημερώνοντας πως η τιμολογιακή πολιτική προέκυψε μέσω αλγόριθμου που έχει ενσωματωθεί σε κοινή υπουργική απόφαση, με στόχο οι επιχειρήσεις ύδρευσης - αποχέτευσης να είναι βιώσιμες. “Είμαστε υποχρεωμένοι να συντάξουμε τιμολόγια που προκύπτουν από αυτή την απόφαση” είπε χαρακτηριστικά, αναφέροντας πως διαφορετικά θα χαθεί η διαχειριστική επάρκεια της Δημοτικής Επιχείρησης. Παράλληλα, σχολίασε πως η τιμολογιακή πολιτική θα έχει βάθος χρόνου έως το 2029, με το πλάνο να αφορά την αναθεώρησή της για την περίοδο 2030-35, ενώ σε άλλο σημείο εκτίμησε πως το κόστος της ΔΕΥΑΚ ως προς την ενέργεια μπορεί να περάσει και τα 3 εκατ. ευρώ. Για την τοποθέτηση υδρομέτρων, πληροφόρησε πως έχουν μπει 1.500 στη Δ.Ε. Αρφαρών, με το πλάνο να αφορά στη συνέχεια τον Αρι και τη Θουρία. Ο ίδιος στάθηκε στις αυξήσεις που αφορούν περιοχές εκτός της Καλαμάτας, λέγοντας πως σε βάθος πενταετίας να εναρμονιστούν με εκείνη. Οσο για τους επαγγελματίες και την αύξηση σχολίασε πως βάσει της μελέτης το νερό θεωρείται προϊόν και όχι αγαθό.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΟΣΤΑ

Ο Βασίλης Τζαμουράνης διάβασε παραδείγματα της εισήγησης και τις αυξήσεις που προκύπτουν μέσω αυτής, ξεκινώντας από τις κλίμακες των οικιακών χρηστών (αύξηση 6% στην 1η, αύξηση 10% στη 2η, στάσιμη στη 3η, αύξηση 30% στη 4η). Ο ίδιος εστίασε στις επαγγελματικές καταναλώσεις και συγκεκριμένα στα τιμολόγια ξενοδοχείων (αύξηση 66% στην 1η κλίμακα, 48% στη 2η, 24% στην 3η, 11% στην 4η), καθώς και στα τιμολόγια Δημοσίου - ΟΤΑ - Νομικών Προσώπων τα οποία χαρακτήρισε πιο ορθολογισμένα. Οσο για αυτά των οικοπέδων τόνισε πως η αύξηση παρουσιάζεται δυσανάλογα μεγάλη (36% η 1η, -9% η 2η, 1% η 3η, 48% η 4η), σχολιάζοντας πως με αυτά τα δεδομένα, αυτοί που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού δεν συνοδεύονται με την ανάλογη αύξηση, τη στιγμή που γίνονται προσπάθειες να εξοικονομηθούν υδάτινοι πόροι. Παράλληλα, στάθηκε στους οικιακούς χρήστες Αρφαρών, Θουρίας και Αριος τονίζοντας πως τα νούμερα είναι ακόμα πιο εκκωφαντικά (53% η 1η κλίμακα, 25% η 2η, 28,5% η 3η) ενώ για τα αγροκτήματα στις ίδιες περιοχές ισχύουν (70% η 1η & η 2η, 161% η 3η). Με βάση τα παραπάνω, ο κ. Τζαμουράνης χαρακτήρισε την μελέτη ατεκμηρίωτη, χωρίς καμία σοβαρή εξήγηση και πλάνο. Ο ίδιος, επέκρινε τη δημοτική αρχή για το “χαράτσι” που βάζει στους πολίτες, με τη δικαιολογία της υποχρέωσης.

Η σύμβουλος της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Χριστίνα Καντζιλιέρη υπενθύμισε πως το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, κάνοντας λόγο για ειρωνική εξέλιξη από τη στιγμή που η ΔΕΥΑΚ έχει ένα μεγάλο αποθεματικό. Η ίδια παρατήρησε πως πρόκειται για κεντρική απόφαση μέσω της ΡΑΑΕΥ, η οποία προειδοποιεί πως αν δεν γίνουν αυξήσεις θα χαθεί η διαχείριση του νερού, μπαίνοντας στο χρηματιστήριο όπως το ρεύμα. Η κα Καντζιλιέρη επεσήμανε πως θα έπρεπε να γίνουν μειώσεις, σχολιάζοντας πως θα μπορούσε να μειωθεί το κόστος με άλλους τρόπους, όπως από το βιομηχανικό ρεύμα.

Η “ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ” ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ

Ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Γιώργος Φάβας υπογράμμισε πως το αποθεματικό δεν σχετίζεται με τις όποιες αυξήσεις, παραπέμποντας στην πολυσέλιδη μελέτη για να αποσαφηνιστεί πως προκύπτουν οι διαφορές που τόνισε ο κ. Τζαμουράνης, κάνοντας λόγο για διαφορετικές παραμέτρους, μέσα από μια διαδικασία που δεν θα απέφευγε -όπως είπε- καμία παράταξη. Ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης επεσήμανε πως δεν τίθεται θέμα βιωσιμότητας της ΔΕΥΑΚ, καθώς είναι από τις πρώτες υγιείς Δημοτικές Επιχειρήσεις στη χώρα, ξεκαθαρίζοντας πως πρόκειται για υποχρέωση απέναντι στην υπουργική απόφαση. Ο ίδιος μάλιστα, σημείωσε πως όσες ΔΕΥΑ δεν συμμορφώνονται σε αυτή την αυστηρή νομοθεσία, μπαίνουν πολλοί παράμετροι για το μέλλον τους, ενώ ακόμα στάθηκε στην καλή ποιότητα νερού του Δήμου, σε σχέση με άλλες περιοχές.

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, εστίασε στο πόσο σημαντική είναι η διαχειριστική επάρκεια ώστε να εξασφαλίζονται χρηματοδοτήσεις και να υλοποιούνται έργα. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις γεωτρήσεις που έγιναν ώστε να υπάρχει επάρκεια νερού, λέγοντας σε άλλο σημείο πως παρά την αύξηση, πάλι το πάγιο της Καλαμάτας είναι από τα πιο φτηνά. Για τα έσοδα που θα προκύψουν ο γενικός διευθυντής της ΔΕΥΑΚ και ο δήμαρχος Καλαμάτας εκτίμησαν πως θα είναι κοντά στις 400.000 ευρώ, ωστόσο ο Θανάσης Βασιλόπουλος επέμεινε στην διατήρηση της επάρκειας. “Εχουμε υποχρέωση να ακολουθήσουμε τη μελέτη, ώστε να έχουμε επάρκεια νερού και να συνεχιστούν τα μεγάλα έργα που υλοποιούνται” κατέληξε.