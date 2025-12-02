Καλαμάτα: Έγκριση διαδρομής τουριστικού τρένου για τη θερινή περίοδο

Η απόφαση αφορά την 3η θερινή διαδρομή με αφετηρία την οδό Ακρίτα, η οποία πλέον μπορεί να προχωρήσει, καθώς έχει προηγηθεί και η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου της Κοινότητας Βέργας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η οποία είχε ως αντικείμενο τη ρύθμιση αφετηριών και τη χορήγηση των απαραίτητων βεβαιώσεων για τη βατότητα των οδών και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διαδρομών, εκφράστηκαν επιφυλάξεις από την αντιπολίτευση σχετικά με τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η λειτουργία του τουριστικού τρένου στην ήδη επιβαρυμένη κυκλοφορία της Ναυαρίνου τους θερινούς μήνες.

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης ενημέρωσε πως το δρομολόγιο θα ξεκινάει από την Ακρίτα, μεταξύ της Κορώνης και της Σανταρόζα, θα φτάνει στον κόμβο “Φωτεινή” και θα επιστρέφει. Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης πρότεινε αφετηρία να οριστεί η πλατεία του Τελωνείου, το δρομολόγιο να ακολουθεί την παραλιακή και κατά την επιστροφή να στρίβει στην Κρήτης, ώστε να μην προκύψει κυκλοφοριακή “κόλαση”, όπως είπε.

Ο κ. Κουτραφούρης ξεκαθάρισε πως η θερινή διαδρομή προέρχεται από πρόταση της εταιρείας, ελέγχοντας η αρμόδια υπηρεσία τις τεχνικές προδιαγραφές. Ο ίδιος πάντως, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο τροποποίησης του δρομολογίου, σε δεύτερο χρόνο, εφόσον χρειαστεί. Την ίδια στιγμή, ο Δήμος προετοιμάζει και την ενεργοποίηση δύο ειδικών χριστουγεννιάτικων δρομολογίων του τουριστικού τρένου στο κέντρο της Καλαμάτας. Τα δρομολόγια αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία μέσα στο επόμενο διάστημα, εμπλουτίζοντας το εορταστικό πρόγραμμα και προσφέροντας μια επιπλέον εμπειρία στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.

Τ.Αν.