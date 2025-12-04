ΠΕΔ Πελοποννήσου: Συζήτηση για το νέο Κώδικα της Αυτοδιοίκησης - Σωστή κατεύθυνση "βλέπει" ο Βασιλόπουλος

Στην Κόρινθο μετέβη την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου ο δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος, όπου και προήδρευσε στην Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Πελοποννήσου, παρουσία του υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου με βασικό αντικείμενο τον διάλογο και την ανταλλαγή προτάσεων σχετικά με τον νέο Κώδικα της Αυτοδιοίκησης.

Η Γ.Σ. φιλοξενήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Κορινθίας και σε αυτή συμμετείχαν αυτοδιοικητικοί απ’ όλη την Περιφέρεια. Η συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκε ενόψει της Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ στις 17 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, όπου και αναμένεται να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για το νέο πλαίσιο του Κώδικα της Αυτοδιοίκησης. Στην εισηγητική του τοποθέτηση ο κ. Βασιλόπουλος επεσήμανε ότι «ο νέος Κώδικας της Αυτοδιοίκησης προφανώς δεν λύνει όλα τα προβλήματα, αποτελεί ωστόσο ένα πολύτιμο εργαλείο, για την καλύτερη λειτουργία των ΟΤΑ και την ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών».

Υπογράμμισε ότι «η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί τον εγγύτερο θεσμό του Κράτους στην κοινωνία. Ο νέος Κώδικας μπορεί για κάποιους να είναι ένα απλό νομοσχέδιο» και συμπλήρωσε ότι «για εμάς, όμως, αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα οικοδομήσουμε την Αυτοδιοίκηση του μέλλοντος. Μία αυτοδιοίκηση ισχυρή, ανεξάρτητη, αποτελεσματική, δίπλα στον πολίτη. Και είναι στο χέρι μας να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία».

Ο Θανάσης Βασιλόπουλος τόνισε, ότι ο νέος Κώδικας της Αυτοδιοίκησης βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση, ενώ -όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των αιρετών που συμμετείχαν στην Γ.Σ.- εξήραν την παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών και την καλή συνεργασία που έχει οικοδομηθεί και που στόχο έχει την ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης. Ο υπουργός Εσωτερικών ανέλυσε τους άξονες στη βάση των οποίων συντάχθηκε ο νέος Κώδικας της Αυτοδιοίκησης, ο οποίος έχει διανεμηθεί προκειμένου να υπάρξουν παρατηρήσεις, αλλαγές και διορθώσεις. Ο κ. Λιβάνιος επανέλαβε ότι ο Κώδικας θα αποτελέσει ένα εργαλείο που θα απλοποιήσει τις διαδικασίες και θα εκσυγχρονίσει τη λειτουργία των Δήμων, κάνοντας τη ζωή των πολιτών καλύτερη, ενώ αναφέρθηκε και σε επιμέρους θέματα, καταγράφοντας απόψεις που κατατέθηκαν και δίνοντας σχετικές απαντήσεις.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο οικείος δήμαρχος Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης, ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης, ενώ ακολούθησαν τοποθετήσεις από δημάρχους και αιρετούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Νωρίτερα, ο δήμαρχος Καλαμάτας είχε επισκεφτεί τον δήμαρχο Κορινθίων, με τον οποίο συζήτησαν και αντάλλαξαν απόψεις για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.