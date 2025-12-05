eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρασκευή, 05 Δεκεμβρίου 2025 08:30

Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων στον Δήμο Μεσσήνης

Σε γιορτινό κλίμα μπαίνει από αύριο, Σάββατο, ο Δήμος Μεσσήνης, με την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων που θα διαρκέσουν έως τις 4 Ιανουαρίου 2026.

Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, στις 6:30 μ.μ., θα φωταγωγηθεί το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην κεντρική πλατεία Μεσσήνης. Παρών και ο μοναδικός Άγιος Βασίλης με βοηθούς το σκανδαλιάρικο ξωτικό του και τον Ρούντολφ, ενώ για τα παιδιά θα υπάρχουν δωρεάν βόλτες με το χριστουγεννιάτικο τρενάκι.

Ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων - «Χριστούγεννα στη Μεσσήνη»

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου
18:00 Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στο προαύλιο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Δάρα. Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος «Ο Δάρας» & Δήμος Μεσσήνης.

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου
18:00 Εορταστικές εκδηλώσεις για τη φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην κεντρική πλατεία της Αρχαίας Μεσσήνης. Γλυκίσματα και face painting σε χριστουγεννιάτικα μοτίβα από το ξωτικό του Αϊ-Βασίλη. Διοργάνωση: Δ.Κ. Αρχαίας Μεσσήνης, Πολιτιστικός Σύλλογος των Απανταχού Μαυροματαίων «Αρχαία Μεσσήνη» & Δήμος Μεσσήνης.
19:00 Εορταστικές εκδηλώσεις για τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην κεντρική πλατεία Πεταλιδίου. Διοργάνωση: Δ.Κ. Πεταλιδίου, Σύλλογοι & Δήμος Μεσσήνης
Συμμετέχουν:
-Σύλλογος Γυναικών Πεταλιδίου.
-Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Πεταλιδίου.
-Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίου και Λυκείου Πεταλιδίου.

19:30 Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην κεντρική πλατεία Στρεφίου.
-Παράσταση Καραγκιόζη από τον Θίασο Σκιών Δημητρακόπουλου με τίτλο «Ο Καραγκιόζης και η ευχή των Χριστουγέννων». Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Στρεφίου «Ντεμπρίζ» & Δήμος Μεσσήνης.

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου
18:30 Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην πλατεία Χατζή. Διοργάνωση: Δ.Κ. Χατζή, Σύλλογος των Απανταχού Χατζαίων « Η Αγία Τριάς», Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Χατζή «Η Αναγέννηση», Α.Ο. «Ατρόμητος Χατζή» & Δήμος Μεσσήνης.

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου
20:00 Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην πλατεία Λυκοτράφου. Διοργάνωση: Δ.Κ. Λυκοτράφου

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου
18:00 Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην κεντρική πλατεία Χράνων. Διοργάνωση: Δ.Κ. Χράνων, Πολιτιστικός Σύλλογος Χράνων «Αγ. Κωνσταντίνος» & Δήμος Μεσσήνης.
19:00 Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην πλατεία Τρικόρφου. Διοργάνωση: Δ.Κ. Τρικόρφου, Σύλλογος Τρικορφαίων Μεσσηνίας & Δήμος Μεσσήνης.

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου
18:30 Εορταστικές εκδηλώσεις για τη φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην κεντρική πλατεία Μεσσήνης. Παρών και ο μοναδικός Άγιος Βασίλης με βοηθούς το σκανδαλιάρικο ξωτικό του και τον Ρούντολφ. Δωρεάν βόλτες με το χριστουγεννιάτικο τρενάκι στη κεντρική πλατεία Μεσσήνης, από 12-12-2025 έως 05-01-2026, καθημερινά τις ώρες 10:30 – 13:30 & 17:00 – 21:00. Διοργάνωση: Δήμος Μεσσήνης
Συμμετέχουν:
-Δημοτική Φιλαρμονική Μεσσήνης.
-Δημοτικός Χορευτικός Όμιλος
-Ωδείο Μεσσήνης
-Σύλλογος Χορού και Ενόργανης «Η Χαρά του Παιδιού»
-Σχολή χορού «Kinisis Τέχνη»
-Σχολή χορού « BAILA FUERTE DC Μεσσήνης»
-Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Μεσσήνης
-Πολιτιστικός Σύλλογος «Οι Φίλοι της Μεσσήνης»
-Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 1ου Γυμνασίου Μεσσήνης
-Λύκειο Ανδρούσας
-Λύκειο Αριστομένη
-Σύλλογος Γυναικών Μεσσήνης.
-Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων 1ου, 3ου Δημοτικών Σχολείων Μεσσήνης.
- Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου & Δημοτικού Σχολείου Βαλύρας.
-Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου & Δημοτικού Σχολείου Πεταλιδίου.
-Εμπορικός Σύλλογος Μεσσήνης.
-Γυμναστικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Μεσσήνης «Ο Πάμισος».
-Σωματείο Εθελοντών Μεσσήνης «Εθελοντισμός για όλους».
-Πολιτιστικός Σύλλογος των Απανταχού Μαυροματαίων «Αρχαία Μεσσήνη».
-Πολιτιστικός Σύλλογος Ανδρούσας «Αλέξανδρος Κουμουνδούρος»
-Νέος Πολιτιστικός Σύλλογος Στρεφίου «Ντεμπρίζ».
-Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης.
-Εθελοντικός Σύλλογος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Μεσσηνίας 2024 «ΕΣΥΠΠΠΕΜ».
19:00 Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην κεντρική πλατεία Λογγάς.
Διοργάνωση : Δ.Κ. Λογγάς, Εξωραϊστικός Μορφωτικός - Πολιτιστικός Σύλλογος Αίπειας, Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Λογγάς & Δήμος Μεσσήνης.

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
17:00 Χριστουγεννιάτικο Πάρτι στο ισόγειο του Δασκαρολείου από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Διοργάνωση: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου.
18:30 Εορταστικές εκδηλώσεις για τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην κεντρική πλατεία Ανδρούσας.
Διοργάνωση : Δ.Κ. Ανδρούσας, Πολιτιστικός Σύλλογος Ανδρούσας «Αλέξανδρος Κουμουνδούρος» & Δήμος Μεσσήνης.
18:30 Εορταστικές εκδηλώσεις για τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην κεντρική πλατεία Αριστομένη. Διοργάνωση: ΔΚ Αριστομένους, Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος Αριστομενιτών & Χορευτραίων «Ο Αριστομένης» & Δήμος Μεσσήνης.

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου
20:00 Εορταστικές εκδηλώσεις για τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην κεντρική πλατεία Βαλύρας.
Γλυκίσματα και face painting σε χριστουγεννιάτικα μοτίβα από τα ξωτικά του Αϊ-Βασίλη.
Διοργάνωση : Δ.Κ. Βαλύρας, Πολιτιστικός Σύλλογος Βαλύρας «Ο Θάμυρις», Σύλλογος Γυναικών Βαλύρας, Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Βαλύρας, Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος «Αστήρ Βαλύρας» & Δήμος Μεσσήνης.

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου
17:00 Αφήγηση Παραμυθιού - Θεατρικό παιχνίδι « Η νύχτα πριν από τα Χριστούγεννα » στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης. Διοργάνωση: Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης & Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου.

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου
11:00 «Το Χριστόψωμο της πόλης μας» στην κεντρική πλατεία Μεσσήνης, με την ευγενική χορηγία των αρτοποιών της Μεσσήνης.
11:30 Δημιουργικά εργαστήρια με χριστουγεννιάτικες κατασκευές και στολισμός δέντρων ευχών στην κεντρική πλατεία Μεσσήνης. Διοργάνωση: Δήμος Μεσσήνης. Συμμετέχουν:
-Ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός «Το πρώτο μας Σχολείο».
-ΚΔΑΠ Αμπάριζα

19:00 5ος Νυχτερινός Αγώνας Δρόμου Μεσσήνης “Christmas Night Run”. Συμμετέχει ο Άγιος Βασίλης. Εκκίνηση και τερματισμός στην κεντρική πλατεία Μεσσήνης, πληροφορίες για εγγραφές στα τηλ: 6945003291, 6945932117. Διοργάνωση: Σύλλογος Αθλουμένων Μεσσήνης (Σ.Α.Μ.), & Δήμος Μεσσήνης.
19:30 «O Γκρίντς τρώει τα μπισκότα του Συλλόγου». Παιδική εκδήλωση με χορό, παιχνίδια, Face painting στον χώρο του συλλόγου. Διοργάνωση: Πολιτιστικός-Εξωραϊστικός Σύλλογος Μεσσήνης.

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
19:00 Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με το Ωδείο Μεσσήνης στο αίθριο του Δημαρχείου
Μεσσήνης.
Διοργάνωση: Δήμος Μεσσήνης

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου
«Κάλαντα στους δρόμους της πόλης» από τη Δημοτική Φιλαρμονική Μεσσήνης.

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025
19:30 Προβολή ταινίας με τίτλο «FROZEN 2» στο Πολιτιστικό Κέντρο Αθ. Δασκαρόλης 2ος όροφος. Διοργάνωση: Δήμος Μεσσήνης

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου
17:30 Θέατρο Σκιών «Ο Καραγκιόζης και το θαύμα της Πρωτοχρονιάς» στο «Πολιτιστικό Κέντρο Αθ. Δασκαρόλης» 2ος όροφος. Διοργάνωση: Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης – Κρατήσεις Θέσεων τηλ. 6936771626

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου
«Κάλαντα στους δρόμους της πόλης» από τη Δημοτική Φιλαρμονική Μεσσήνης.

Κυριακή 04/01/2026
17:00 Πρωτοχρονιάτικη γιορτή και ερχομός του Άγιου Βασίλη στο Δημοτικό Σχολείο Αρχαίας Μεσσήνης. Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος των Απανταχού Μαυροματαίων «Αρχαία Μεσσήνη».

Δωρεάν βόλτες με το χριστουγεννιάτικο τρενάκι στη κεντρική πλατεία Μεσσήνης, από 12-12-2025 έως 05-01-2026, καθημερινά τις ώρες 10:30 – 13:30 & 17:00 – 21:00.
Οι εκδηλώσεις του Δήμου Μεσσήνης είναι δωρεάν για το κοινό, πέραν αυτών που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα του εκάστοτε Συλλόγου. Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί εάν οι καιρικές συνθήκες το επιβάλλουν.

