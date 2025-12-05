Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων στον Δήμο Μεσσήνης

Σε γιορτινό κλίμα μπαίνει από αύριο, Σάββατο, ο Δήμος Μεσσήνης, με την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων που θα διαρκέσουν έως τις 4 Ιανουαρίου 2026.

Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, στις 6:30 μ.μ., θα φωταγωγηθεί το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην κεντρική πλατεία Μεσσήνης. Παρών και ο μοναδικός Άγιος Βασίλης με βοηθούς το σκανδαλιάρικο ξωτικό του και τον Ρούντολφ, ενώ για τα παιδιά θα υπάρχουν δωρεάν βόλτες με το χριστουγεννιάτικο τρενάκι.

Ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων - «Χριστούγεννα στη Μεσσήνη»

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

18:00 Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στο προαύλιο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Δάρα. Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος «Ο Δάρας» & Δήμος Μεσσήνης.

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

18:00 Εορταστικές εκδηλώσεις για τη φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην κεντρική πλατεία της Αρχαίας Μεσσήνης. Γλυκίσματα και face painting σε χριστουγεννιάτικα μοτίβα από το ξωτικό του Αϊ-Βασίλη. Διοργάνωση: Δ.Κ. Αρχαίας Μεσσήνης, Πολιτιστικός Σύλλογος των Απανταχού Μαυροματαίων «Αρχαία Μεσσήνη» & Δήμος Μεσσήνης.

19:00 Εορταστικές εκδηλώσεις για τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην κεντρική πλατεία Πεταλιδίου. Διοργάνωση: Δ.Κ. Πεταλιδίου, Σύλλογοι & Δήμος Μεσσήνης

Συμμετέχουν:

-Σύλλογος Γυναικών Πεταλιδίου.

-Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Πεταλιδίου.

-Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίου και Λυκείου Πεταλιδίου.

19:30 Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην κεντρική πλατεία Στρεφίου.

-Παράσταση Καραγκιόζη από τον Θίασο Σκιών Δημητρακόπουλου με τίτλο «Ο Καραγκιόζης και η ευχή των Χριστουγέννων». Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Στρεφίου «Ντεμπρίζ» & Δήμος Μεσσήνης.

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

18:30 Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην πλατεία Χατζή. Διοργάνωση: Δ.Κ. Χατζή, Σύλλογος των Απανταχού Χατζαίων « Η Αγία Τριάς», Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Χατζή «Η Αναγέννηση», Α.Ο. «Ατρόμητος Χατζή» & Δήμος Μεσσήνης.

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου

20:00 Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην πλατεία Λυκοτράφου. Διοργάνωση: Δ.Κ. Λυκοτράφου



Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου

18:00 Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην κεντρική πλατεία Χράνων. Διοργάνωση: Δ.Κ. Χράνων, Πολιτιστικός Σύλλογος Χράνων «Αγ. Κωνσταντίνος» & Δήμος Μεσσήνης.

19:00 Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην πλατεία Τρικόρφου. Διοργάνωση: Δ.Κ. Τρικόρφου, Σύλλογος Τρικορφαίων Μεσσηνίας & Δήμος Μεσσήνης.

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου

18:30 Εορταστικές εκδηλώσεις για τη φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην κεντρική πλατεία Μεσσήνης. Παρών και ο μοναδικός Άγιος Βασίλης με βοηθούς το σκανδαλιάρικο ξωτικό του και τον Ρούντολφ. Δωρεάν βόλτες με το χριστουγεννιάτικο τρενάκι στη κεντρική πλατεία Μεσσήνης, από 12-12-2025 έως 05-01-2026, καθημερινά τις ώρες 10:30 – 13:30 & 17:00 – 21:00. Διοργάνωση: Δήμος Μεσσήνης

Συμμετέχουν:

-Δημοτική Φιλαρμονική Μεσσήνης.

-Δημοτικός Χορευτικός Όμιλος

-Ωδείο Μεσσήνης

-Σύλλογος Χορού και Ενόργανης «Η Χαρά του Παιδιού»

-Σχολή χορού «Kinisis Τέχνη»

-Σχολή χορού « BAILA FUERTE DC Μεσσήνης»

-Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Μεσσήνης

-Πολιτιστικός Σύλλογος «Οι Φίλοι της Μεσσήνης»

-Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 1ου Γυμνασίου Μεσσήνης

-Λύκειο Ανδρούσας

-Λύκειο Αριστομένη

-Σύλλογος Γυναικών Μεσσήνης.

-Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων 1ου, 3ου Δημοτικών Σχολείων Μεσσήνης.

- Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου & Δημοτικού Σχολείου Βαλύρας.

-Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου & Δημοτικού Σχολείου Πεταλιδίου.

-Εμπορικός Σύλλογος Μεσσήνης.

-Γυμναστικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Μεσσήνης «Ο Πάμισος».

-Σωματείο Εθελοντών Μεσσήνης «Εθελοντισμός για όλους».

-Πολιτιστικός Σύλλογος των Απανταχού Μαυροματαίων «Αρχαία Μεσσήνη».

-Πολιτιστικός Σύλλογος Ανδρούσας «Αλέξανδρος Κουμουνδούρος»

-Νέος Πολιτιστικός Σύλλογος Στρεφίου «Ντεμπρίζ».

-Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης.

-Εθελοντικός Σύλλογος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Μεσσηνίας 2024 «ΕΣΥΠΠΠΕΜ».

19:00 Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην κεντρική πλατεία Λογγάς.

Διοργάνωση : Δ.Κ. Λογγάς, Εξωραϊστικός Μορφωτικός - Πολιτιστικός Σύλλογος Αίπειας, Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Λογγάς & Δήμος Μεσσήνης.

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

17:00 Χριστουγεννιάτικο Πάρτι στο ισόγειο του Δασκαρολείου από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Διοργάνωση: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου.

18:30 Εορταστικές εκδηλώσεις για τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην κεντρική πλατεία Ανδρούσας.

Διοργάνωση : Δ.Κ. Ανδρούσας, Πολιτιστικός Σύλλογος Ανδρούσας «Αλέξανδρος Κουμουνδούρος» & Δήμος Μεσσήνης.

18:30 Εορταστικές εκδηλώσεις για τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην κεντρική πλατεία Αριστομένη. Διοργάνωση: ΔΚ Αριστομένους, Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος Αριστομενιτών & Χορευτραίων «Ο Αριστομένης» & Δήμος Μεσσήνης.

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

20:00 Εορταστικές εκδηλώσεις για τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην κεντρική πλατεία Βαλύρας.

Γλυκίσματα και face painting σε χριστουγεννιάτικα μοτίβα από τα ξωτικά του Αϊ-Βασίλη.

Διοργάνωση : Δ.Κ. Βαλύρας, Πολιτιστικός Σύλλογος Βαλύρας «Ο Θάμυρις», Σύλλογος Γυναικών Βαλύρας, Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Βαλύρας, Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος «Αστήρ Βαλύρας» & Δήμος Μεσσήνης.

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

17:00 Αφήγηση Παραμυθιού - Θεατρικό παιχνίδι « Η νύχτα πριν από τα Χριστούγεννα » στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης. Διοργάνωση: Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης & Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου.

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

11:00 «Το Χριστόψωμο της πόλης μας» στην κεντρική πλατεία Μεσσήνης, με την ευγενική χορηγία των αρτοποιών της Μεσσήνης.

11:30 Δημιουργικά εργαστήρια με χριστουγεννιάτικες κατασκευές και στολισμός δέντρων ευχών στην κεντρική πλατεία Μεσσήνης. Διοργάνωση: Δήμος Μεσσήνης. Συμμετέχουν:

-Ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός «Το πρώτο μας Σχολείο».

-ΚΔΑΠ Αμπάριζα

19:00 5ος Νυχτερινός Αγώνας Δρόμου Μεσσήνης “Christmas Night Run”. Συμμετέχει ο Άγιος Βασίλης. Εκκίνηση και τερματισμός στην κεντρική πλατεία Μεσσήνης, πληροφορίες για εγγραφές στα τηλ: 6945003291, 6945932117. Διοργάνωση: Σύλλογος Αθλουμένων Μεσσήνης (Σ.Α.Μ.), & Δήμος Μεσσήνης.

19:30 «O Γκρίντς τρώει τα μπισκότα του Συλλόγου». Παιδική εκδήλωση με χορό, παιχνίδια, Face painting στον χώρο του συλλόγου. Διοργάνωση: Πολιτιστικός-Εξωραϊστικός Σύλλογος Μεσσήνης.

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

19:00 Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με το Ωδείο Μεσσήνης στο αίθριο του Δημαρχείου

Μεσσήνης.

Διοργάνωση: Δήμος Μεσσήνης

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου

«Κάλαντα στους δρόμους της πόλης» από τη Δημοτική Φιλαρμονική Μεσσήνης.

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

19:30 Προβολή ταινίας με τίτλο «FROZEN 2» στο Πολιτιστικό Κέντρο Αθ. Δασκαρόλης 2ος όροφος. Διοργάνωση: Δήμος Μεσσήνης

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου

17:30 Θέατρο Σκιών «Ο Καραγκιόζης και το θαύμα της Πρωτοχρονιάς» στο «Πολιτιστικό Κέντρο Αθ. Δασκαρόλης» 2ος όροφος. Διοργάνωση: Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης – Κρατήσεις Θέσεων τηλ. 6936771626

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου

«Κάλαντα στους δρόμους της πόλης» από τη Δημοτική Φιλαρμονική Μεσσήνης.

Κυριακή 04/01/2026

17:00 Πρωτοχρονιάτικη γιορτή και ερχομός του Άγιου Βασίλη στο Δημοτικό Σχολείο Αρχαίας Μεσσήνης. Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος των Απανταχού Μαυροματαίων «Αρχαία Μεσσήνη».

Οι εκδηλώσεις του Δήμου Μεσσήνης είναι δωρεάν για το κοινό, πέραν αυτών που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα του εκάστοτε Συλλόγου. Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί εάν οι καιρικές συνθήκες το επιβάλλουν.