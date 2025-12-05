Δήμος Καλαμάτας: Αυξημένο φέτος το ενδιαφέρον για διανομή χοιρινού κρέατος

Σε διανομή χοιρινού κρέατος για την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων θα προβεί ο Δήμος Καλαμάτας.

Η υποβολή αιτήσεων για την διανομή σε άπορους δημότες ολοκληρώθηκε στις 3 Δεκεμβρίου, προκύπτοντας αυξημένη ζήτηση σε σχέση με πέρυσι.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Σαράντο Μαρινάκη φέτος έγιναν συνολικά 420 αιτήσεις. Αυτές, όπως ενημέρωσε θα αξιολογηθούν ως προς τα δικαιολογητικά τους, με τον τελικό αριθμό των δικαιούχων να αναμένεται να περάσει από τη Δημοτική Επιτροπή.

Η επιλογή των οικογενειών θα γίνει από τη Διεύθυνση Πρόνοιας του Δήμου και η κατανομή ανάλογα με τα μέλη της καθεμιάς οικογένειας, από 1,5 κιλό (με 1 άτομο) μέχρι και 7 κιλά (7 άτομα).

Υπενθυμίζεται πως το 2024 ο Δήμος Καλαμάτας μοίρασε 937 κιλά χοιρινό κρέας σε 367 άπορες οικογένειες με συνολικά 770 μέλη, ενώ το 2023 οι ανάγκες ήταν μεγαλύτερες, μιας και δόθηκε κρέας σε 550 άπορες οικογένειες, με συνολικά 1.069 μέλη.