Καλαμάτα: Ανέγερση νέου κτιρίου για το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο - Εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας

Εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2021-2027» με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, το έργο «Ανέγερση νέου κτιρίου για τη στέγαση του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας», προϋπολογισμού 5.330.458 ευρώ με συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη.

Πρόκειται σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας για ένα σημαντικό έργο που έρχεται να ικανοποιήσει ένα όραμα ετών, ενισχύοντας τις δομές ειδικής αγωγής. Για το σκοπό αυτό η δημοτική αρχή, είχε προχώρησε τα τελευταία χρόνια στη σύνταξη πλήρους τεχνικής μελέτης του έργου, στην εξασφάλιση χωροθέτησης και ωρίμανσης των διαδικασιών, ενώ στο πλαίσιο της διεκδίκηση χρηματοδότησης από κάθε διαθέσιμο φορέα, ο Δήμος Καλαμάτας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, και προκειμένου το έργο να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό, είχε προβεί στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης, βάσει της οποίας η Περιφέρεια θα αναλάμβανε την εκτέλεση του έργου, με σεβασμό στον σχεδιασμό και τις ανάγκες που κατέγραψε ο Δήμος Καλαμάτας.

Όπως τονίζεται εκ μέρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολικά για τα έργα σχολικής στέγης που εξασφάλισαν χρηματοδότηση, πρόκειται για παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν ουσιαστικά την εκπαιδευτική υποδομή, με κατασκευή νέων σχολικών κτιρίων, ειδικών σχολείων και νηπιαγωγείων, σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας, προσβασιμότητας και ενεργειακής απόδοσης.

Σε δηλώσεις του ο Δημήτρης Πτωχός ανέφερε: «Με σχέδιο και συνεργασία, κλείνουμε ανοιχτά κεφάλαια δεκαετιών και προχωράμε σε πραγματικές λύσεις για γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές. Μιλάμε για αξιοπρέπεια, ευκαιρίες και ίσες συνθήκες μάθησης, επενδύοντας στη γνώση, στη συμπερίληψη και στο αύριο της κοινωνίας μας».

Στο σημαντικό έργο της ανέγερσης νέου κτιρίου για τη στέγαση του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, σε δημοτικό οικόπεδο που θα περιλαμβάνει αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, χώρους εργοθεραπείας, φυσικοθεραπείας και υδροθεραπείας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, μονάδα αυτόνομης διαβίωσης, βιβλιοθήκη και πλήρη καθολική προσβασιμότητα, αναφέρθηκε ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ευχαριστώντας τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την αγαστή και εποικοδομητική συνεργασία και σημειώνοντας ότι «μέσα από τη συνεργασία μεγάλα έργα μπορούν να γίνουν πράξη».

Ο κ. Βασιλόπουλος επεσήμανε ότι μία προσπάθεια ετών, σε μελετητικό αλλά κυρίως στο επίπεδο της αναζήτησης χρηματοδότησης έχει θετική κατάληξη μέσα από τη συνεργασία Δήμου και Περιφέρεια, ενώ υπογράμμισε ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, ανθρώπινου και εξειδικευμένου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, που δεν αποτελεί απλά μία προεκλογική δέσμευση, αλλά μια αναγκαιότητα για την περιοχή.