Παρεμβάσεις σε δημοτικούς δρόμους στη Μεσσήνη

Παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, εργασίες ασφαλτόστρωσης, σε τέσσερις δημοτικές οδούς πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στην Μεσσήνη.

Οπως ενημερώνει ο Δήμος, οι παρεμβάσεις αυτές επικεντρώθηκαν κυρίως στην πλήρη αντικατάσταση του οδοστρώματος με νέο ασφαλτοτάπητα, στις οδούς Δαγρέ, Αριστομένους, Δασκαρόλη και Δημητρίου Κούτσικα (Μπούκας), βελτιώνοντας ουσιαστικά την ποιότητα και

την ασφάλεια της κυκλοφορίας εντός του αστικού ιστού.

Επιπλέον, θα υλοποιηθούν και δευτερεύουσες εργασίες, όπως τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων, διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος και διαγράμμιση διαβάσεων πεζών.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η αντικατάσταση του οδοστρώματος των οδών Δαγρέ, Αριστομένους και Δασκαρόλη εντάσσεται στο πρόγραμμα “Βελτίωση οδικής ασφάλειας” του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ στη Δημητρίου Κούτσικα ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα, λόγω παλαιότερης κακοτεχνίας με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα “Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου”.

Ο Δήμος Μεσσήνης αναφέρει ότι συνεχίζει να επενδύει σε έργα υποδομών, που συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών, αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και ενισχύουν την ασφάλεια του οδικού δικτύου.