Η αιμοδοσία του Δήμου Τριφυλίας

Εθελοντική αιμοδοσία διοργάνωσε ο Δήμος Τριφυλίας την περασμένη Κυριακή στους Γαργαλιάνους, με την υποστήριξη του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, για την ενίσχυση της τράπεζας αίματος του δήμου.

Συγκεντρώθηκαν συνολικά 11 μονάδες αίματος, οι οποίες είναι πολύτιμες για κάθε συνάνθρωπό μας που το έχει ανάγκη.
