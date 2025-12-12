Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας: Επιφυλάξεις αντιπολίτευσης για αποτυπώσεις ακινήτων

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας οι οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός - αποτελέσματα χρήσης - προσάρτημα ισολογισμού) του δήμου για το 2024.

Η αντιπολίτευση εξέφρασε αρκετές επιφυλάξεις για το γεγονός ότι δεν έχει γίνει αποτύπωση όλων των ακινήτων στο Κτηματολόγιο, αλλά και για τη μη ολοκλήρωση εκκαθάρισης της κοινωφελούς επιχείρησης. Από όλους δόθηκαν συγχαρητήρια στους λογιστές του δήμου για τη δουλειά τους.

Στην εισήγησή του ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Σωτήρης Μπακούρος τόνισε ότι ο δήμος επιλέχθηκε να εφαρμόσει το νέο προεδρικό διάταγμα στην τήρηση των λογιστικών στοιχείων και αξίζουν συγχαρητήρια στο λογιστήριο του δήμου.

Από εκεί και πέρα, από τους επικεφαλής των παρατάξεων η Χάιδω Παναγιωτοπούλου στάθηκε στο γεγονός ότι δεν έχει δηλωθεί ακόμη όλη η περιουσία του δήμου στο Κτηματολόγιο, αλλά και στο γεγονός ότι στις παρατηρήσεις των ορκωτών λογιστών αναφέρεται ότι δεν έχει γίνει εκκαθάριση της επιχείρησης, υπογραμμίζοντας ότι κάποτε τις επιφυλάξεις των ορκωτών ο δήμαρχος τις έκανε σημαία και κατηγόρησε ανθρώπους.

Από την πλευρά του ο Άκης Κατρίτσης επεσήμανε ότι το θέμα με την Κοινωφελή πρέπει να διαλευκανθεί, ενώ σε ό,τι αφορά τα ακίνητα του δήμου πρέπει να γίνει αποτίμηση, καθώς δεν έχουν την αποτύπωσή τους στις καταστάσεις.

Η Κατερίνα Τσιγκάνου σημείωσε πως όπως δεν ψήφισε τον προϋπολογισμό του 2024, διότι δεν συμφωνούσε με τις προτεραιότητες που έβαζε, δεν ψηφίζει και τον ισολογισμό παρά την καλή δουλειά της υπηρεσίας. Παρατήρησε ότι ο δήμος έχει 600 ακίνητα, που όχι μόνο πρέπει να καταγραφούν, αλλά να γίνει και σχεδιασμός για την αξιοποίησή τους.

Κ.Μπ.