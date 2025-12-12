Παράταση λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Μεσσήνης

Την παράταση λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Μεσσήνης και την τροποποίηση του τεχνικού παραρτήματος υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου “Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρομά στον Δήμο”, πρόκειται να εγκρίνει η Δημοτική Επιτροπή τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, στις 9.30 το πρωί.

Στην ίδια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Μεσσήνης αναμένεται: Να εγκρίνει το σχέδιο και την σκοπιμότητα της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την

υλοποίηση της πράξης με τίτλο “Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας (με παράρτημα Ρομά) στον Δήμο Μεσσήνης”. Να τροποποιήσει τη σύμβαση “Τηλεμετρία, αυτοματισμός, εξοικονόμηση ενέργειας κι έλεγχος διαρροών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Μεσσήνης”. Να εγκρίνει δαπάνες και κοινόχρηστα ακινήτου του Δήμου επί της οδού Αναγνωσταρά 8 στη Μεσσήνη. Να διαγράψει βεβαιωμένες οφειλές ανταλλάγματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και ψηφιακού τέλους συναλλαγής. Να εγκρίνει τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης για την “προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Μεσσήνης”. Να γνωμοδοτήσει για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης Κονοτήτων Λογγάς και Αδριανής. Να εγκρίνει την χορήγηση παράτασης για το έργο συντήρησης σχολικών μονάδων του Δήμου Μεσσήνης.