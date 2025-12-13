Εως 15 Ιανουαρίου προσφορές για το βιολογικό Κορώνης - Με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Πύλου - Νέστορος

Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών για το σημαντικό έργο του βιολογικού καθαρισμού της Κορώνης, προϋπολογισμού 5.039.200 ευρώ, που επαναδημοπρατεί ο Δήμος Πύλου – Νέστορος, αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή, προχθές Πέμπτη.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών μετατίθεται στις 15 Ιανουαρίου 2026 (ήταν στις 18 Δεκεμβρίου) στις 10 το πρωί και η αποσφράγισή τους μία ώρα αργότερα.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η μετάθεση αποφασίστηκε, επειδή “τα αιτήματα για διευκρίνιση, τα οποία απαντήθηκαν στις 9/11/2025 και ειδικά το γεγονός ότι εκ παραδρομής έγιναν αλλαγές στη διάρθρωση και τους τίτλους των Κεφαλαίων του Τεύχους 3 Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές και στην παρ. 2.3.5.2 του διαγωνισμού και υπήρχε ασυμφωνία με τον Πίνακα Συμμόρφωσης, γεγονός το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα και καθυστέρηση στην κατάρτιση της Τεχνικής Προσφοράς των υποψήφιων αναδόχων”.

Να υπενθυμίσουμε ότι το σημαντικό έργο περιλαμβάνει δύο υποέργα. Το 2: Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων κι έργο διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων (ΕΕΔΛ) (κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων” και το 7: Κανονική λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Κορώνης (λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων), (σύνολο 5ετίας).

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” και από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Πύλου – Νέστορος.

Η προθεσμία εκτέλεσης της κατασκευής του έργου έχει οριστεί σε 30 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας της κανονικής λειτουργίας (υποέργο 7) έχει οριστεί σε 5 χρόνια, με δικαίωμα προαίρεσης για χρονικό διάστημα επιπλέον 5 χρόνων. Για το διάστημα αυτό ο ανάδοχος θα λειτουργεί όλες τις μονάδες που κατασκεύασε για την επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων. Και ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία όλων των επιμέρους μονάδων και του εξοπλισμού.