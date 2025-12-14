Καλαμάτα: Χρηματοδότηση 4,55 εκατ. ευρώ για το αντιπλημμυρικό νότια της οδού Ευριπίδου

Με προϋπολογισμό 4,55 εκατ. ευρώ, εγκρίθηκε και εντάχθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021–2027» το έργο Κεντρικός Συλλεκτήρας Ομβρίων Ζώνης Ι Καλαμάτας.

Πρόκειται για το έργο, γνωστό ως αντιπλημμυρικό νότια της Ευριπίδου, το οποίο ο Δήμος Καλαμάτας και η ΔΕΥΑ Καλαμάτας ωρίμασαν, ολοκλήρωσαν τις μελέτες και εξασφάλισαν όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις.

Σύμφωνα με το Δήμο, στόχο έχει την αποτελεσματική αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, την οδική ασφάλεια και τη λειτουργία του παραλιακού μετώπου της πόλης.

Η παρέμβαση περιλαμβάνει υπόγεια έργα σε υφιστάμενες οδούς, υδροσυλλογές και φρεάτια ελέγχου, ενώ προβλέπεται η προστασία περίπου 5,8 χιλιομέτρων ακτογραμμής, ενισχύοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα της περιοχής απέναντι στην κλιματική κρίση.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω έργο είναι απολύτως συμβατό με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και αναμένεται να ωφελήσει άμεσα περισσότερους από 60.000 κατοίκους και επισκέπτες, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά το αστικό και παραλιακό περιβάλλον της πόλης.

"ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ"

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός δήλωσε: «Η ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα “Πελοπόννησος” 2021–2027 αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση για την ασφάλεια και την καθημερινότητα της πόλης της Καλαμάτας. Πρόκειται για ένα έργο που έρχεται να δώσει λύση σε ένα διαχρονικό πρόβλημα, απαντά σε πραγματικές ανάγκες, ενισχύει την ανθεκτικότητα του παραλιακού μετώπου και προστατεύει κατοίκους, επισκέπτες και υποδομές. Στόχος μας είναι κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο να μετατρέπεται σε έργο με μετρήσιμο αποτέλεσμα, που βελτιώνει την ποιότητα ζωής και στηρίζει έναν σύγχρονο, βιώσιμο αναπτυξιακό σχεδιασμό για κάθε περιοχή της Πελοποννήσου».

"ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ"

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος σημείωσε: «Η ένταξη του έργου “Κεντρικός Συλλεκτήρας Ομβρίων Ζώνης Ι Καλαμάτας” στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2021–2027”, αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την πόλη μας.

Πρόκειται για ένα κρίσιμο έργο υποδομής, το οποίο αναμένεται να δώσει λύσει στην αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής νότια της οδού Ευριπίδου και το οποίο αναμένεται πέραν της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της περιοχής, να συμβάλει την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας της παραλιακής ζώνης καθώς και την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών.

Για το εν λόγω έργο ο Δήμος Καλαμάτας και η ΔΕΥΑΚ, εκπόνησαν τις απαραίτητες μελέτες και εξασφάλισαν όλες τις προβλεπόμενες εγκρίσεις, έχοντας ξεκάθαρο στρατηγικό σχεδιασμό και στόχο την υλοποίησή του. Για το έργο αναζητούσαμε χρηματοδότηση και πλέον αυτή εξασφαλίστηκε, σε συνέχεια και άλλων σημαντικών εντάξεων που έχουν προηγηθεί, μέσα από μια ουσιαστική και παραγωγική συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Θέλω δε να ευχαριστήσω προσωπικά τον φίλο Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό, ο οποίος αποδεικνύει στην πράξη το ενδιαφέρον του για την περιοχή, υποστηρίζοντας έργα ουσίας που απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες και προσκλήσεις.

Με σχέδιο, επιμονή και συνεργασίες, προχωράμε στην υλοποίηση ακόμη ενός σπουδαίου έργου υποδομής που ήταν στον προγραμματισμό μας και πλέον μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης προς όφελος της Καλαμάτας».