Τροποποιήσεις προϋπολογισμού στη Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας

Τη 16η και τη 17η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Τριφυλίας θα συζητήσει η Δημοτική Επιτροπή, που θα συνεδριάσει μεθαύριο Τρίτη στις 11 το πρωί.

Τα υπόλοιπα θέματα που θα συζητηθούν είναι: Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, β’ τρίμηνο οικονομικού έτους 2025. Λήψη απόφασης σχετικά με την άδεια υποβιβασμού πεζοδρομίου (εισόδου - εξόδου). Έγκριση της αρ. 60/2025 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τριφυλίας και καθορισμός των όρων διακήρυξης για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και προμήθειας χημικών δημοτικού κολυμβητηρίου Κυπαρισσίας». Ορισμός πρακτικογράφων δημοτικών κοινοτήτων 2026. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του «Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Τριφυλίας (κωδική ονομασία "Δάρδανος 2"). Λήψη αποφάσεων σχετικά με διαγραφή χρεών, διαγραφή προσαυξήσεων, με επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στον δήμο. Έγκριση δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί από την πάγια προκαταβολή των σχολικών μονάδων του Δήμου Τριφυλίας.

Κ.Μπ.