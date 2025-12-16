Αντιπαράθεση στη Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας για το κατεπείγον των έργων: Αποκατάσταση ζημιών από την κακοκαιρία «Byron»

Η απόφαση ελήφθη μετά τις σοβαρές ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία «Byron», με έντονες βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, οι οποίες επιβάρυναν επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου. Όπως ανέφερε ο πολιτικός μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, Βασίλης Χρονόπουλος, «λόγω της κακοκαιρίας Byron προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές, πολλές από τις οποίες αποκαθίστανται από τα συνεργεία του Δήμου. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε με δικά μας μέσα, λόγω του μεγέθους». Ο ίδιος σημείωσε ότι η διάρκεια του έργου (6 μήνες) είναι από τις μικρότερες που έχουν δοθεί, επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν έχουν ανατεθεί αντίστοιχα έργα με μεγαλύτερους προϋπολογισμούς και χρονοδιαγράμματα που τελικά παρατάθηκαν. Η βασικότερη παρέμβαση αφορά την περιοχή της Καλλιθέας, στον δρόμο που οδηγεί στο Κέντρο Προσχολικής Αγωγής «Λιλιπούπολη» και διέρχεται από το 17ο Δημοτικό Σχολείο. Εκεί παρατηρήθηκαν εκτεταμένες καταπτώσεις χωμάτων από πρανές ύψους έως 7 μέτρων, ενώ μεγάλα πεύκα με εκτεθειμένες ρίζες δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο ανατροπής. Για το λόγο αυτό προβλέπεται η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα σε μήκος περίπου 150 μέτρων, καθώς και η κοπή των επικίνδυνων δέντρων. Παρεμβάσεις θα γίνουν επίσης στην οδό Λείκων, στη συμβολή με το ρέμα Ελαφογκρέμι. Εκεί, όπως αναφέρθηκε, τμήμα τοίχου έχει καταστραφεί από τη δύναμη των υδάτων, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τη γέφυρα και τη διέλευση των οχημάτων. Αντίστοιχα, στο λιμανάκι της Μικρής Μαντίνειας προβλέπονται χωματουργικές εργασίες για τη διαμόρφωση επικίνδυνου πρανούς, ενώ στην Τοπική Κοινότητα Αρφαρών θα καθαιρεθεί και θα ανακατασκευαστεί τοιχίο στήριξης γέφυρας που έχει παρουσιάσει σοβαρές ρηγματώσεις. Από την παράταξη «Καλαμάτα Μετά» επισημάνθηκε πως ορισμένα από τα προβλήματα που εντάσσονται στο έργο δεν είναι καινούρια και ότι είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τον Δήμο, ανεξάρτητα από την κακοκαιρία. Παράλληλα, εκφράστηκαν επιφυλάξεις για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, δεν εξασφαλίστηκαν χαμηλότερες τιμές, καθώς αυτές συνδέονται με το κρατικό τιμολόγιο. Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης, αναφέρθηκε ειδικά στο γεφυράκι στο Ελαφογκρέμι, σημειώνοντας ότι «το θέμα συζητείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εδώ και ενάμιση χρόνο». Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Ευγενία Κούβελα, η οποία εστίασε στον δρόμο προς την Καλλιθέα, τονίζοντας ότι το θέμα «έχει απασχολήσει πολλές φορές». Ο κ. Τζαμουράνης υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για κατεπείγουσες εργασίες στο σύνολό τους, ασκώντας κριτική τόσο στο χρονικό όριο των έξι μηνών όσο και στο ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου, που περιορίστηκε στο 1%. Ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος παραδέχθηκε ότι κάποια ζητήματα ήταν γνωστά, ωστόσο -όπως είπε- «επιδεινώθηκαν σημαντικά λόγω της κακοκαιρίας». Ακόμα τόνισε ότι με τον χειμώνα σε εξέλιξη και την πιθανότητα νέων ακραίων φαινομένων, οι εργασίες πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα, αρχής γενομένης από την Καλλιθέα, εκμεταλλευόμενα τα συνεργεία το κλείσιμο των σχολείων. Εκτίμησε, μάλιστα, ότι το έργο θα ολοκληρωθεί πολύ νωρίτερα από το εξάμηνο. Κλείνοντας τη συζήτηση, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος υπενθύμισε ότι το ζήτημα στο 17ο Δημοτικό Σχολείο αποτελεί πρόβλημα πολλών ετών, με επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση έχει πλέον επιδεινωθεί. Όπως ανέφερε, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, το σύνολο των εργασιών μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα 2,5 έως 3 μηνών.

Τ.Αν.