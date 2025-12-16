Ξεκίνησε το 2ο Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου Καλαμάτας (βίντεο)

Η εκδήλωση αποτελεί μια σημαντική πολιτιστική και εκπαιδευτική πρωτοβουλία, που στοχεύει στην προώθηση της φιλαναγνωσίας και στην ενίσχυση της δημιουργικής επαφής των παιδιών με τη λογοτεχνία. ο πρόγραμμα περιλαμβάνει πάνω από 50 παρουσιάσεις βιβλίων με 29 καταξιωμένους συγγραφείς, δημιουργικά εργαστήρια και θεματικές εκθέσεις, φιλοξενούμενα σε σχολεία της πόλης και στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαιδευτική ζώνη, με συμμετοχή πάνω από 60 σχολικών μονάδων από Μεσσηνία, Αρκαδία και Λακωνία. Τιμώμενο πρόσωπο είναι ο πολυβραβευμένος συγγραφέας Βαγγέλης Ηλιόπουλος, ενώ ειδικός χώρος στο Πνευματικό Κέντρο θα φιλοξενεί βιβλιοπωλεία με παιδικά βιβλία. Το φεστιβάλ υποστηρίζεται από τα Ιδρύματα Καρέλια και Καπετάν Βασίλη – Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και θα ολοκληρωθεί στις 21 Δεκεμβρίου.