Δήμος Καλαμάτας: Αβεβαιότητα για το μέλλον των κοινωνικών δομών

Ομιχλώδης παραμένει ο ορίζοντας σε ό,τι αφορά το μέλλον των κοινωνικών δομών του Δήμου Καλαμάτας, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ακόμη σαφής και δεσμευτικός σχεδιασμός για τη χρηματοδότησή τους μετά τη σταδιακή απομείωση των ευρωπαϊκών πόρων.

Εν μέσω της αβεβαιότητας αυτής, η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε στην πρόσφατη συνεδρίασή της τροποποιήσεις και παρατάσεις πράξεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας βασικών δομών κοινωνικής προστασίας έως το 2027, σε πρώτη φάση.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η τροποποίηση της πράξης «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Καλαμάτας, με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας», με παράταση της ημερομηνίας λήξης του φυσικού αντικειμένου έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 και επέκταση της πράξης έως τις 31 Μαΐου του 2027. Ο προϋπολογισμός (δαπάνες για το 2026) ανέρχεται σε 370.170 ευρώ. Αντίστοιχη παράταση εγκρίθηκε και για το «Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε Τοπικό Επίπεδο στο Δήμο Καλαμάτας» με προϋπολογισμό 362.500 ευρώ. Την ίδια παράταση έλαβε και η πράξη «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στην πόλη της Καλαμάτας», με προϋπολογισμό 372.040 ευρώ. Η διευθύντρια της Υπηρεσίας Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας Βάσω Τριανταφυλλίδη, ενημέρωσε ότι στο Κέντρο Κοινότητας απασχολούνται 14 εργαζόμενοι, με την Κινητή Μονάδα να εξυπηρετεί πλέον τους Δήμους Δυτικής Μάνης και Πύλου–Νέστορος, και τον τελευταίο να βρίσκεται σε διαδικασία δημιουργίας δικού του Κέντρου Κοινότητας. Η ίδια, υπενθύμισε πως από το 2023 λειτουργεί και παράρτημα Ρομά. Μετά από διευκρινιστική ερώτηση του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλη Τζαμουράνη για το τι μέλλει γενέσθαι μετά το 2027 σχετικά με τις δομές, η κα Τριανταφυλλίδη γνωστοποίησε πως από το 2027 έως το 2029 προβλέπεται σταδιακή απομείωση της συγχρηματοδότησης.

Ειδικότερα, το 2027 η συγχρηματοδότηση θα καλύπτει το 80% των δαπανών, το 2028 το 60% και το 2029 το 40%, με το υπόλοιπο να καλύπτεται από εθνικούς πόρους, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για τη βιωσιμότητα των δομών. “Για το 2030 δεν προβλέπεται κάτι, δεδομένου πως θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η προγραμματική περίοδος, και το ελληνικό κράτος θα αποφασίσει έτσι αν θα το πάρει πάνω του από εθνικούς πόρους ή αν θα το χρηματοδοτήσει η ΚΕΔΕ για να συνεχιστούν οι δομές” πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, πως οι εθνικοί πόροι για τη λειτουργία των δομών θα καλύπτονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και όχι από τους Δήμους. Για το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας η Βάσω Τριανταφυλλίδη σημείωσε ότι σήμερα απασχολούνται πέντε άτομα. Η σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Ευγενία Κούβελα, χαρακτήρισε “σοκαριστικούς” τους αριθμούς των γυναικών που έχουν βρει καταφύγιο, προστασία και νομική υποστήριξη, ζητώντας από τον Δήμο να δείξει ακόμη μεγαλύτερη ευαισθησία απέναντι στη δομή. Ο δήμαρχος Καλαμάτας υπογράμμισε ότι το Κέντρο έχει συμβάλει ουσιαστικά και στην προώθηση της εύρεσης εργασίας για τις ωφελούμενες, σημειώνοντας ότι ο Δήμος στηρίζει τη λειτουργία του δυναμικά.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου ανέφερε ότι στο Κέντρο προσέρχονται ετησίως 80 έως 100 γυναίκες, ενώ συνολικά έχουν καταγραφεί περίπου 1.000 περιστατικά στα 13 χρόνια λειτουργίας του. Για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, η κα. Τριανταφυλλίδη ενημέρωσε ότι υπηρετούν και τα 10 άτομα προσωπικό που ορίστηκαν, επισημαίνοντας τις αυξημένες απαιτήσεις λόγω της σύνδεσης της δομής με ζητήματα υγείας που αφορούν ιδιαίτερες παθήσεις. Όπως ανέφερε, η λειτουργία εξελίσσεται “βήμα-βήμα και με προσοχή”, καθώς κάθε ωφελούμενος χρειάζεται εξατομικευμένη προσέγγιση. “Δεν είναι εύκολο να φύγουν από το περιβάλλον που έχουν συνηθίσει και από τους ανθρώπους που γνωρίζουν και να έρθουν σε ένα ξένο περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή προσαρμόζονται, και το προσωπικό αλλά και οι ίδιοι οι ωφελούμενοι” διευκρίνισε, τονίζοντας πως έχουν ξεκινήσει και οι δύο βάρδιες (πρωί-απόγευμα) και ότι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα περάσουν και νέες εγγραφές.