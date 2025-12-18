Καλαμάτα: Παρουσιάζεται η αναπλασμένη πλατεία Φυτειάς

H αναπλασμένη πλατεία Φυτειάς θα παρουσιαστεί σήμερα στις 6.15 μ.μ., σε συνδυασμό με την φωταγώγηση του εορταστικού στολισμού.

Στην εν λόγω πλατεία ολοκληρώθηκε το προηγούμενο διάστημα το έργο της βιοκλιματικής ανάπλασης, αλλάζοντας την εικόνα και αναβαθμίζοντας την περιοχή.

Το έργο είχε προϋπολογισμό μελέτης 225.000 ευρώ, έλαβε έκπτωση 16,98% και χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο και από Δημοτικούς Πόρους, μέσα από μια διαδικασία που πέρασε από “σαράντα κύματα”, σημαντικές καθυστερήσεις και έντονες παρατηρήσεις στις Δημοτικές Επιτροπές και στα Δ.Σ. του Δήμου Καλαμάτας.

Οι βασικοί στόχοι της ανάπλασης ήταν: Αισθητική αναβάθμιση, δημιουργία “πράσινης” πλατείας και βελτίωση του μικροκλίματος, καθώς και δημιουργία χώρου ενδιαφέροντος που θα παρακινεί τον κάτοικο και τον περαστικό να την περιηγηθεί.