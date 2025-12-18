Ξεκίνησαν τα Προγράμματα «Άθληση για Όλους» του Δήμου Καλαμάτας

Για ακόμη μία χρονιά, ο Δήμος Καλαμάτας, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, υλοποιεί με επιτυχία τα προγράμματα «Άθληση για Όλους», τα οποία απευθύνονται σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας και φυσικής κατάστασης.

Τα προγράμματα έχουν ως βασικό στόχο την προώθηση της άσκησης, τη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας, την κοινωνική ένταξη και τη διαμόρφωση ενός υγιούς τρόπου ζωής.

Για τη φετινή περίοδο, τα προγράμματα είναι περισσότερα από πέρυσι, με νέες δράσεις και διευρυμένες κατηγορίες, καλύπτοντας τις ανάγκες: παιδιών, ενηλίκων, γυναικών, ατόμων τρίτης ηλικίας, ατόμων με αναπηρία. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ένταξη νέων προγραμμάτων μπάσκετ και ποδοσφαίρου για παιδιά, καθώς και η συνέχιση και ενίσχυση των προγραμμάτων κολύμβησης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Άθληση για Όλους» υλοποιούνται: Άθληση και Παιδί – Μπάσκετ, Άθληση και Παιδί – Ποδόσφαιρο, Άσκηση Ενηλίκων – Μπάσκετ, Άσκηση Ενηλίκων – Ποδόσφαιρο, Ενδυνάμωση Ενηλίκων, Άσκηση στην Γ’ Ηλικία, Άθληση και Γυναίκα, Κολύμβηση, Προετοιμασία για ΑΕΙ.

Όπως ανέφερε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Λαζαρίδης «Τα προγράμματα έχουν αγκαλιαστεί θερμά από τους πολίτες, με στόχο κάθε χρόνο τη συμμετοχή όλο και περισσότερων ατόμων. Άλλωστε η δημοτική αρχή επιδιώκει να καλλιεργήσει τη φιλοσοφία της καθημερινής άσκησης και της ενεργής ζωής για όλους, σε κάθε ηλικία».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Καλαμάτας στο τηλ. 27213 60774 (Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα – Παρασκευή, 8 π.μ. – 3 μ.μ.).