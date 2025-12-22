Δήμος Μεσσήνης: Σε αναμονή της απόφασης του δικαστηρίου για το κτήριο Τσερπέ

Αυτό σημείωσε ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, κατά τη διάρκεια δηλώσεων του για τις υπό εξέλιξη διανοίξεις δρόμων στην πόλη της Μεσσήνης.

“Το Ο.Τ. 157 είναι ένας πολύ μεγάλος στόχος που έχουμε βάλει από την πρώτη στιγμή, από το 2020”, είπε ο δήμαρχος και παρατήρησε: “Περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου για επικύρωση της τιμής μονάδας. Στις 16 Σεπτεμβρίου έγινε το δικαστήριο. Δεν υπάρχουν αντιδικίες. Σε ένα εύλογο διάστημα περιμένουμε την απόφαση που θα καθορίσει την τιμή μονάδας. Και μετά θα γίνει η διαδικασία για την παρακατάθεση στους ιδιοκτήτες, ό,τι προβλέπεται, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ανάπλαση του Ο.Τ., σε χώρο πρασίνου, θέσεις στάθμευσης, διαπλάτυνση και διανοίξεις δρόμων. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα και θεωρώ ότι θα το τελειώσουμε άμεσα”.

Γ.Σ.