Τον Ιανουάριο ανάδοχος για το διαδημοτικό καταφύγιο αδέσποτων ζώων (βίντεο)

Τον Ιανουάριο ανάδοχος για το διαδημοτικό καταφύγιο αδέσποτων ζώων (βίντεο)

Μέσα στον Ιανουάριο θα υπάρχει, επιτέλους, ανάδοχος για την κατασκευή του πολύπαθου διαδημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Μεσσήνης (θα καλύπτει και τον Δήμο Καλαμάτας.

Αυτό επισήμανε ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος, απαντώντας σε ερώτησή μας.
Ενημέρωσε πως “βρισκόμαστε στο στάδιο αξιολόγησης των υποβληθεισών προσφορών από την αρμόδια επιτροπή” και παρατήρησε ότι “το επόμενο διάστημα, τον Ιανουάριο θα έχουμε ανάδοχο”.
Το καταφύγιο πρόκειται να δημιουργηθεί σε αγροτεμάχιο 12.277,83 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση “Λιγδού ή Μακαρία” ιδιοκτησίας του Δήμου Μεσσήνης και έχει δυναμικότητα 40 θέσεις, σύμφωνα και με την άδεια ίδρυσης που εκδόθηκε την 1η Ιουλίου 2024.
Να υπενθυμίσουμε ότι η υπόθεση της κατασκευής του διαδημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς για τους Δήμους Μεσσήνης και Καλαμάτας σέρνεται από το 2020(!).

