Δημοτική Επιτρόπη Τριφυλίας: Ομόφωνη απόφαση για το γήπεδο Κυπαρισσίας

Όπως τονίστηκε στην εισήγηση, η μελέτη είναι προϋπολογισμού 1.097.000 ευρώ με ΦΠΑ 24%, εκ των οποίων για το ποσό των 986.000 ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα του υπουργείου και 111.000 ευρώ θα είναι από ιδίους πόρους.

Αναφέρθηκε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει μικρής κλίμακας μετατόπιση του γηπέδου, ώστε να δοθεί χώρος για τη διαμόρφωση διαδρομών στίβου, με τελική θέση γηπέδου παράλληλη με τις υπάρχουσες κερκίδες. Επομένως απαιτούνται χωματουργικές εργασίες για τη διαμόρφωση στάθμεων και κλίσεων με εκσκαφή και πλήρωση με αδρανή. Αντικατάσταση του υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα ποδοσφαίρου με συνθετικό χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς και του απαιτούμενου εξοπλισμού (εστίες γηπέδου, πάγκοι

αναπληρωματικών κ.λπ.). Κατασκευή δικτύου άρδευσης συνθετικού τάπητα. Κατασκευή δικτύου αποστράγγισης συνθετικού τάπητα. Κατασκευή επιφανειακού αποστραγγιστικού δικτύου με τοποθέτηση τυποποιημένων καναλιών ομβρίων περιμετρικά του γηπέδου ποδοσφαίρου. Διάστρωση περιμετρικά του γηπέδου συνθετικού τάπητα (ταρτάν) τύπου "sandwich" για τη δημιουργία τριών κουλουάρ και έξι διαδρομών των 100 μέτρων. Κατασκευή σκαμμάτων άλματος εις μήκος. Ηλεκτρολογικές εργασίες φωτισμού με μετακίνηση των πυλώνων και αντικατάσταση των προβολέων. Δημιουργία χώρου για τοποθέτηση καλλισθενικών οργάνων με τον απαιτούμενο ελαστικό τάπητα ασφαλείας. Λοιπές εργασίες ανάπλασης (διάστρωση κυβολίθων κ.λπ.). Οι εργασίες πρασίνου θα γίνουν από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Τριφυλίας.

Κ.Μπ.