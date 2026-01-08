eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 08 Ιανουαρίου 2026

Καλαμάτα: Παραχώρηση χερσαίων χώρων για υπαίθριο εμπόριο στο λιμάνι

Με στόχο τη διευκόλυνση των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο ανοίγει η διαδικασία για την παραχώρηση χώρων στη χερσαία ζώνη του λιμένα Καλαμάτας για το 2026.

Στο πλαίσιο αυτό, η πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας Λυδία Εξηνταβελώνη, γνωστοποιεί τα εξής: “Οι ενδιαφερόμενοι, που επιθυμούν να κάνουν χρήση χώρου για το έτος 2026 στη χερσαία ζώνη λιμένα Καλαμάτας, για υπαίθριο εμπόριο, παρακαλούνται όπως προσέλθουν στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο (Μιαούλη 30 – Καλαμάτα), έως 30 Ιανουαρίου 2026, προκειμένου να υποβάλλουν αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας χρήσης χώρου”.

