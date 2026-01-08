Ορισμός εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων στον Δήμο Καλαμάτας

Εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους για περιοχές Δημοτικών Ενοτήτων, καθώς και για δράσεις και σημαντικά ζητήματα του Δήμου Καλαμάτας, όρισε με απόφασή του ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος.

Οπως επισημαίνεται στην απόφαση, “ορίστηκαν για την επικουρία του δημάρχου και των αντιδημάρχων και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου”.

Ειδικότερα, ορίστηκαν εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Καλαμάτας:

1. Ο δημοτικός σύμβουλος Ιάκωβος Περρωτής, για την περιοχή του Άρι και ευθύνη την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων της Κοινότητας του Άρι.

2. Ο δημοτικός σύμβουλος Χρήστος Μωραγιάννης για την περιοχή των Αρφαρών και ευθύνη την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων της Κοινότητας Αρφαρών.

3. Ο δημοτικός σύμβουλος Γιάνννης Αναζίκος για την περιοχή της Θουρίας και ευθύνη την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων της Κοινότητας Θουρίας.

4. Ο δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος Κώστας Παπαδάκης για την περιοχή της Καλαμάτας, και ευθύνη την εποπτεία και τον συντονισμό των δράσεων της Κοινότητας Καλαμάτας (χωριά).

5. Ο κοινοτικός σύμβουλος Καλαμάτας Παναγιώτης Αγγελάκης σε θέματα διαχείρισης αδέσποτων ζώων.

6. Ο δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Φάβας Δημοτικής Φιλαρμονικής και δημοτικής περιουσίας.

7. Ο δημοτικός σύμβουλος Σωτήρης Κριτσωτάκης αρμόδιος για τα ΚΔΑΠ (Δήμου και Κ.Ε “Φάρις”).

Σύμφωνα με την απόφαση, “εξουσιοδοτούνται οι προαναφερόμενοι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι για την υπογραφή με εντολή δημάρχου, των σχετικών με τα θέματα που τους ανατίθενται, εγγράφων, πλην χρηματικών ενταλμάτων. Οι ανωτέρω εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι, θα χρησιμοποιούν μέχρι νεωτέρας γραφεία και γραμματειακή υποστήριξη από τις υφιστάμενες δομές υποστήριξης των πολιτικών οργάνων του Δήμου”.