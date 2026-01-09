Συνεδρίαση λογοδοσίας στο Δήμο Καλαμάτας

Την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου στις 6 το απόγευμα, πρόκειται να πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, για τη λογοδοσία της δημοτικής αρχής για το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι πρόεδροι κοινοτήτων που το επιθυμούν, μπορούν να θέσουν ένα θέμα ο καθένας προς συζήτηση έως και σήμερα Παρασκευή 9 του μήνα, στις 3 μετά το μεσημέρι, στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων και Νομικών Προσώπων της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email c.aleksandrop@kalamata.gr