Παρασκευή, 09 Ιανουαρίου 2026 17:12

Συνεδρίαση λογοδοσίας στο Δήμο Καλαμάτας

Την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου στις 6 το απόγευμα, πρόκειται να πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, για τη λογοδοσία της δημοτικής αρχής για το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου  2025.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι πρόεδροι κοινοτήτων που το επιθυμούν, μπορούν να θέσουν ένα θέμα ο καθένας προς συζήτηση έως και σήμερα Παρασκευή 9 του μήνα, στις 3 μετά το μεσημέρι, στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων και Νομικών Προσώπων της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email c.aleksandrop@kalamata.gr

