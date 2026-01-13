Καλαμάτα: Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα - Εντονη κριτική από την αντιπολίτευση

Με έντονη συζήτηση, διαφορετικές προσεγγίσεις και σαφείς πολιτικές αιχμές εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τη Δημοτική Επιτροπή το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Καλαμάτας για το οικονομικό έτος 2026, συνολικού ύψους 17.652.577 ευρώ.

Η Δημοτική Αρχή έκανε λόγο για ένα ρεαλιστικό και στοχευμένο πρόγραμμα που σηματοδοτεί τη μετάβαση από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση μεγάλων παρεμβάσεων, ενώ η αντιπολίτευση άσκησε κριτική, χαρακτηρίζοντάς το διαχειριστικό, περιορισμένο σε μέγεθος και χωρίς σαφή αναπτυξιακό προσανατολισμό. Η εισήγηση καταρτίστηκε από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, σε συνεργασία με τις επιμέρους Διευθύνσεις του Δήμου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνεχιζόμενα αλλά και νέα έργα, με έμφαση στις υποδομές, την αστική ανάπλαση, την οδική ασφάλεια και την περιβαλλοντική προστασία. Μεταξύ των βασικών παρεμβάσεων που προβλέπονται για το 2026 ξεχωρίζουν οι αστικές αναπλάσεις του κέντρου, η συνέχιση της ανάπλασης του Ιστορικού Κέντρου, το έργο της Αναγνωσταρά, τα έργα βιώσιμης κινητικότητας και η Γ’ φάση της ανάπλασης στην πλατεία Υπαπαντής.

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου, όπως η δημιουργία υπαίθριων πάρκων, διανοίξεις - κατασκευές οδών, και η συντήρηση - υλοποίηση μέσων και μέτρων πυροπροστασίας των σχολικών μονάδων.

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου ανέφερε πως το φετινό Τεχνικό Πρόγραμμα δεν είναι μια επανάληψη των προηγούμενων ετών, έχοντας φύγει ο Δήμος από την φάση της ωρίμανσης και του σχεδιασμού των έργων, τείνοντας πλέον στην υλοποίηση μεγάλων παρεμβάσεων στο δημόσιο χώρο. Ο ίδιος στάθηκε στον μεγάλο βαθμό εκτέλεσης της τάξεως του 45% του Τ.Π. του προηγούμενου έτους, οδηγώντας σε μια πιο ακριβή και αξιόπιστη αποτύπωση των πιστώσεων, χωρίς διογκωμένους προϋπολογισμούς. Ο κ. Παπαευσταθίου ενημέρωσε πως θα εκτελεστεί και ένα μεγάλο πρόγραμμα μέσω της ΔΕΥΑΚ, του ΦΟΣΔΑ, των εργαλείων της ΣΒΑ κ.α., κάνοντας λόγο για ένα στοχευμένο και εξειδικευμένο πρόγραμμα.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης παρατήρησε πως η δημοτική αρχή δεν εστιάζει σε κάποιο στόχο μέσω του προγράμματος, λέγοντας πως είναι καθαρά διαχειριστικό και όχι αναπτυξιακό, μην αφήνοντας περιθώρια για μια αισιόδοξη προσέγγιση. Ο ίδιος σχολίασε πως το φετινό είναι κατά 5.5 εκατ. ευρώ μικρότερο σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό, και ότι από τις εγγραφές, οι 154 είναι επαναλαμβανόμενες περιπτώσεις και τα νέα έργα μόλις 42, εκ των οποίων αρκετά από αυτά είναι βέβαιο -όπως είπε- πως δεν πρόκειται να εκτελεστούν. Ακόμα, ο κ. Τζαμουράνης επέκρινε την απουσία έργων σε χωριά αλλά και την ισχνή ενίσχυση του πρασίνου, παρά τις περσινές δεσμεύσεις του αρμόδιου αντιδημάρχου για φυτεύσεις 20.000 δέντρων, ενώ παράλληλα έθιξε το θέμα των παγωμένων αντιπλημμυρικών έργων, των σχολείων και της μη επέκτασης του ποδηλατοδρόμου, όπως και της σύνδεσης των υφιστάμενων. Κλείνοντας, αναφέρθηκε στο στεγαστικό πρόβλημα της πόλης, υπογραμμίζοντας πως εφόσον ο Δήμος έχει εκτάσεις θα μπορούσε να υιοθετήσει το σύστημα της Κοινωνικής Αντιπαροχής.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός σχολίασε πως το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2026 δεν αρμόζει στο μέγεθος και στις ανάγκες της Καλαμάτας, σημειώνοντας πως βασίζεται σε απευθείας αναθέσεις. Ο ίδιος επεσήμανε πως υπάρχει μια μείωση του ήδη μικρού περσινού κατά 23%, υπογραμμίζοντας πως από τον φετινό προϋπολογισμό έχει υπολογιστεί για νέα έργα μόλις 1.5 εκατ. ευρώ, κατηγορώντας τη Δημοτική Αρχή πως δεν μπορεί να υλοποιήσει μεγάλα έργα και ότι δεν μπαίνουν σε προτεραιότητα θέματα της καθημερινότητας, όπως η ύδρευση και η στάθμευση. Παίρνοντας εκ νέου το λόγο, ο Βασίλης Παπαευσταθίου εστίασε μεταξύ άλλων στις προτάσεις σε αμιγώς χρηματοδοτούμενα προγράμματα, μεταξύ άλλων για την κοινωνική πολυκατοικία 20 διαμερισμάτων στα Πλακωτά.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ενημέρωσε πως ο Δήμος έχει τρέξει τις διαδικασίες ώστε να ενταχθεί το συγκεκριμένο οικόπεδο στο πρόγραμμα Εργατικής Κατοικίας. Ο ίδιος υπενθύμισε πως το Τεχνικό Πρόγραμμα συντάχθηκε με τα στοιχεία του Ιουνίου του 2025, τονίζοντας πως από τότε μέχρι σήμερα είναι πολλά τα έργα πολλών εκατομμυρίων που έχουν εξασφαλιστεί για το επόμενο διάστημα. Πρόκειται όπως είπε για τα 2 εκατ. ευρώ του Σταδίου, τα 5.5. εκατ. για το Ειδικό Σχολείο, τα 5 εκατ. για το αντιπλημμυρικό νότια της Ευριπίδου, ακολουθώντας το κτήριο του πρώην κινηματογράφου «Ηλέκτρα, το Ζουμπούλειο, η ψηφιοποίηση της Δημοτικής Πινακοθήκης, η ανάπλαση του Κορδία κ.α.. Ο ίδιος πρόσθεσε πως δεν χρειάζεται βιασύνη για γρήγορα συμπεράσματα, καθώς το Τ.Π. θα φανεί καλύτερα στην πρώτη του τροποποίηση.

