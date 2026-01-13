Δημοτική Αστυνομία: Διορισμός 9 υπαλλήλων σε υπηρεσίες της Μεσσηνίας

Ειδικότερα στη Δημοτική Αστυνομία Καλαμάτας διορίζονται οι Χρήστος Ηλιόπουλος, Ιωάννης Κοζομπόλης, Ιάσων - Δημήτριος Κυριαζής, Γεώργιος Λιακόπουλος και Δήμητρα Τσίρκα.
Στη Δημοτική Αστυνομία Μεσσήνης διορίζονται οι Νικόλαος Καψάλης και Σταμάτιος Ρωμαίος και στη Δημοτική Αστυνομία Πύλου - Νέστορος οι Επαμεινώνδας Αναγνωστόπουλος και Νικόλαος Κοκκινάκης.
Μετά την ανάρτηση του πίνακα επιτυχόντων αναμένεται η δημοσίευση του σε ΦΕΚ και έπειτα οι νεοπροσληφθέντες θα αναλάβουν καθήκοντα στις υπηρεσίες που τοποθετήθηκαν.