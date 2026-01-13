eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Δημοτική Αστυνομία: Διορισμός 9 υπαλλήλων σε υπηρεσίες της Μεσσηνίας

Αναρτήθηκαν στη “Διαύγεια” οι οριστικοί πίνακες του ΑΣΕΠ για 1.213 μόνιμες προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία, εκ των οποίων 9 διορίζονται σε υπηρεσίες της Μεσσηνίας.

Ειδικότερα στη Δημοτική Αστυνομία Καλαμάτας διορίζονται οι Χρήστος Ηλιόπουλος, Ιωάννης Κοζομπόλης, Ιάσων - Δημήτριος Κυριαζής, Γεώργιος Λιακόπουλος και Δήμητρα Τσίρκα.

Στη Δημοτική Αστυνομία Μεσσήνης διορίζονται οι Νικόλαος Καψάλης και Σταμάτιος Ρωμαίος και στη Δημοτική Αστυνομία Πύλου - Νέστορος οι Επαμεινώνδας Αναγνωστόπουλος και Νικόλαος Κοκκινάκης.

Μετά την ανάρτηση του πίνακα επιτυχόντων αναμένεται η δημοσίευση του σε ΦΕΚ και έπειτα οι νεοπροσληφθέντες θα αναλάβουν καθήκοντα στις υπηρεσίες που τοποθετήθηκαν.

