Δήμος Καλαμάτας: Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της «Φάρις»

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε χθες ο Προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων για το οικονομικό έτος 2026 της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Φάρις» στη διάρκεια της 1ης Συνεδρίασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, εστιάζοντας η συζήτηση στο ζήτημα της υποστελέχωσης της επιχείρησης και στις επιπτώσεις στη λειτουργία και τον προγραμματισμό των δράσεών της.

Ο προϋπολογισμός του 2026 ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 5.100.000 ευρώ, τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα, διασφαλίζοντας την ισοσκέλιση και την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. Ειδικότερα, περιλαμβάνει δαπάνες και έσοδα που αφορούν το σύνολο των τομέων δραστηριότητας της «Φάρις», όπως η μουσική, ο χορός, το θέατρο, τα εικαστικά, οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, η κοινωνική αλληλεγγύη, καθώς και τη λειτουργία του Μεγάρου Χορού και του Ανοιχτού Θεάτρου, προκύπτοντας βελτίωση στα έσοδα από τους δύο χώρους.

Ο πρόεδρος της Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης ενημέρωσε πως οι δαπάνες για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις (Χριστούγεννα, Πάσχα, 23η Μαρτίου, Πολιτιστικό καλοκαίρι κ.τ.λ.) υπολογίζονται κοντά στις 300.000 ευρώ, ξεκαθαρίζοντας πως έγινε μεγάλη προσπάθεια ώστε να κρατηθούν χαμηλά τα δίδακτρα στις σχολές. Ο Τάσος Πολυχρονόπουλος από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας εστίασε στην αναλυτική συζήτηση που δεν έγινε με την παρουσία των καλλιτεχνικών διευθυντών, ώστε να ακουστούν οι προτάσεις και οι προβληματισμοί τους. Ο ίδιος έθιξε το σοβαρό ζήτημα της υποστελέχωσης της Φάρις το οποίο χρόνο με το χρόνο αυξάνεται, όπως και την απουσία ενός εξειδικευμένου στελέχους για αναζήτηση χρηματοδοτήσεων.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Γιώργος Σωφρονάς έθεσε το ερώτημα προς την προϊσταμένη οικονομικών και τον πρόεδρο της Φάρις αν έχουν στείλει σχετικό έγγραφο προς το Δ.Σ. ή τον δήμαρχο το οποίο να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την έλλειψη προσωπικού, λαμβάνοντας την απάντηση πως δεν έχει γίνει κάποια τέτοια ενέργεια, παρά μόνο μια βολιδοσκόπηση. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κριτσωτάκης πρόσθεσε πως αναμένεται να ανοίξει την κάνουλα το υπουργείο, ώστε να ανακοινωθούν νέες θέσεις μέσω του ΑΣΕΠ. Ο κ. Σωφρονάς επανέλαβε την άποψη του πως η Φάρις έχει εργαλειοποιηθεί για διάφορα άλλα πράγματα, εκτιμώντας πως ο πολιτισμός δεν είναι προτεραιότητα της δημοτικής αρχής. Παράλληλα, στάθηκε εκ νέου στην απουσία διευθυντή της Φάρις, απαντώντας ο Σωτήρης Κριτσωτάκης πως το θέμα θα έρθει σύντομα προς ψήφιση.

Ο τελευταίος, τόνισε πως προτεραιότητα είναι ο πολιτισμός, κάτι που αποδείχτηκε έμπρακτα μέσα από την αύξηση των εκδηλώσεων για τα τα παιδιά τα τελευταία χρόνια. Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Παντελής Δρούγας στάθηκε στον πίνακα πολυετούς δημοσιονομικού προγραμματισμού για την περίοδο 2026-2029 και στη δουλειά που χρειάστηκε για να ετοιμαστεί, συγχαίροντας την υπηρεσία για τη δουλειά που έκανε, ενώ σε άλλο σημείο επεσήμανε πως πρέπει να τρέξουν οι όποιες διαδικασίες, ώστε να προσληφθεί το ανάλογο προσωπικό και να αντικαταστήσει άτομα που αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν.

Τ.Αν.