Διαμαρτυρία συμβασιούχων που απολύθηκαν από τον Δήμο Καλαμάτας

Τριάντα δύο συμβασιούχοι υπάλληλοι του Δήμου Καλαμάτας, από το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που εργάζονταν από το 2022 με παρατάσεις, έχασαν το δευτεροβάθμιο δικαστήριο κι έχασαν τη δουλειά τους, απολύθηκαν από τον Δήμο.

Για το γεγονός αυτό δεχθήκαμε, χθες, διαμαρτυρίες από συμβασιούχους που έμειναν χωρίς δουλειά, ενώ κάποιοι επέκριναν τη δημοτική αρχή, υποστηρίζοντας ότι ο δήμαρχος τους έλεγε πως καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και ότι η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό, μετά την έφεση του Δήμου, ήταν τυπικό ζήτημα και δεν κινδύνευαν.

Χθες στη Δημοτική Επιτροπή, επίθεση κατά της δημοτικής αρχής για την απόλυση των 32 συμβασιούχων εργαζομένων, εξαπέλυσε ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός, κάνοντας λόγο για υποστελέχωση του Δήμου και διαφωνώντας με την παράσταση του δικηγόρου του Δήμου στη δίκη.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος επανέλαβε την άποψη ότι οι συμβασιούχοι κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Ομως, ανέφερε πως ο Δήμος θα πήγαινε για παράβαση καθήκοντος αν δεν έκανε ένσταση και ότι οι δικαστές αποφασίζουν.

* Η Λαϊκή Συσπείρωση Καλαμάτας, με ανακοίνωσή της, “καταγγέλλει την απόλυση των 35 εργαζομένων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας (2/2022) του Δήμου μας” και αναφέρει: “Έφυγαν την Παρασκευή από τη δουλειά και μετά τους ανακοινώθηκε το απόγευμα η απόφαση του δικαστηρίου που τους απολύει. Οι εργαζόμενοι αυτοί, που προσλήφθηκαν μέσω ΑΣΕΠ με ψίχουλα και ημερομηνία λήξης, καλύπτουν εδώ και πολλά χρόνια πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε κρίσιμες υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες χωρίς αυτούς θα οδηγούνταν σε κατάρρευση ή στην αγκαλιά των ιδιωτών εργολάβων. Ο φταίχτης έχει ονοματεπώνυμο και είναι η κυβέρνηση της ΝΔ που συνεχίζει το αίσχος των συμβασιούχων , των προγραμμάτων μερικής απασχόλησης και της μερικής ζωής όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Υποκριτική είναι η συμπαράσταση στους εργαζόμενους από τη Δημοτική Αρχή που στηρίζει και στηρίζεται από την κυβέρνηση της ΝΔ. Δεν είναι τυχαίο ότι η ΔΑ καταψήφισε το ψήφισμα συμπαράστασης που θέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για την κλήση σε απολογία του Δημάρχου Καισαριανής που απειθάρχησε στο νόμο Βορίδη. Δημοτική Αρχή και Κυβέρνηση επικαλούνται τη «νομιμότητα» των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, όταν οι ίδιοι κρατούν τον Δήμο υποστελεχωμένο, αρνούμενοι τις μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Οι εργαζόμενοι αυτοί έχουν πλέον αποκτήσει την απαραίτητη εμπειρία και η απομάκρυνσή τους θα δημιουργήσει τεράστια κενά στην καθημερινή λειτουργία της πόλης.

Η Λαϊκή Συσπείρωση στηρίζει τον δίκαιο αγώνα των συμβασιούχων και απαιτεί: Καμία απόλυση εργαζομένου. Να παραμείνουν όλοι στις θέσεις τους με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Μετατροπή όλων των συμβάσεων από ορισμένου χρόνου σε αορίστου, καθώς αποδεδειγμένα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Άμεση στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας με μόνιμο προσωπικό μέσω κρατικής χρηματοδότησης και όχι μέσω των ληστρικών δημοτικών τελών. Η λύση βρίσκεται στον οργανωμένο αγώνα ενάντια στην πολιτική που θεωρεί το δικαίωμα στην εργασία «κόστος». Δεν περισσεύει κανείς – Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους!”.