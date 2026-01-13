Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας: Τα θέματα της αυριανής συνεδρίασης λογοδοσίας

Εννέα θέματα με σχετικές ερωτήσεις κατατέθηκαν από συμβούλους της μειοψηφίας και 4 από προέδρους κοινοτήτων και τα οποία αφορούν σημαντικά θέματα του δήμου, προκειμένου να απαντηθούν από τη δημοτική αρχή Καλαμάτας στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη λογοδοσία της για το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2025, αύριο Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, στις 6 το απόγευμα, στην “Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη” στο ιστορικό Δημαρχείο.

Επειδή τα θέματα από τους προέδρους κοινοτήτων είναι πάνω από 2, θα διενεργηθεί κλήρωση από το προεδρείο, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ώστε να προκύψουν τα 2 θέματα, που θα εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη.

Τα 9 θέματα που κατατέθηκαν από δημοτικούς συμβούλους, είναι:

1) Του Δημήτρη Φαββατά: “Οικιακοί κομποστοποιητές και ανακύκλωση”. 2) Του Βασίλη Κανάκη: “Ελεγχοι Δημοτικής Αστυνομίας, αποτελεσματικότητα και αιτίες χαοτικής κατάστασης στο κέντρο της πόλης”. 3) Της Ευγενίας Κούβελα – Κάτσαρη: “Κατάσταση και συνθήκες που επικρατούν στη Μαραθόλακκα Ταϋγέτου. Ποιες ενέργειες και διεκδικήσεις έχετε ήδη δρομολογήσει ή σκοπεύετε να προχωρήσετε για την προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος για τη δημόσια υγεία”. 4) Του Κώστα Τσαπόγα: “Η απερίσκεπτη παρέμβαση στα οστεοφυλάκια του Νεκροταφείου Καλαμάτας και η ανεύρεση νέου κεντρικού χώρου Κοιμητηρίου. 5) Του Σπύρου Χανδρινού: “Μαρίνα Καλαμάτας: Εξελίξεις και προοπτικές – θεσμικό καθεστώς λειτουργίας, εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, διοίκηση και καθορισμός τελών ελλιμενισμού κατά τα έτη 2025 και 2026”. 6) Του Βασίλη Τζαμουράνη: “Δεσμευμένα οικόπεδα δημοτών από το εγκεκριμένο Σχέδιο Πόλεως Καλαμάτας: Τι προτάσεις έχει η δημοτική αρχή για την αποκατάσταση των ιδιοκτητών μετά από πολύχρονη αναμονή; Πότε και με ποια κριτήρια επιλέγεται η αποκατάστασή τους;”.

7) Του Γιώργου Σωφρονά: “Πλήρωση θέσης διοικητικού διευθυντή Κ.Ε. Φάρις”. 8) Του Δημήτρη Οικονομάκου: “Ζητήματα που αφορούν στα 1ο και 2ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας”. 9) Της Χριστίνας Ελευθερίας Καντζιλιέρη: “Επικίνδυνος εφησυχασμός και αντιφάσεις της δημοτικής αρχής για την τοξική ρύπανση στη Μαραθόλακκα”.

* Τα 4 θέματα που κατατέθηκαν από προέδρους κοινοτήτων είναι: 1) Του προέδρου της Κοινότητας Μικρής Μαντίνειας Στέλιου Λιακέα: “Τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιουργούνται από τις βροχές αλλά πολύ περισσότερο από τα πλημμυρικά φαινόμενα στον παραλιακό δρόμο αλλά και στους κάθετους δρόμους Ελαίας, Βεντήρη, Πεζόρτης, Β. Παναγιώταρου”. 2) Του προέδρου της Κοινότητας Αριος Γρηγόρη Κωστόπουλου: “Νέο νηπιαγωγείο και τουαλέτες στο κτήριο που βρίσκεται εντός του προαυλίου στο Δημοτικό Σχολείο Αριος και κατασκευή ενός σύγχρονου παιδαγωγικού προαυλίου για νήπια, παιδιά και εφήβους”. 3) Του προέδρου της Κοινότητας Καλαμάτας Παναγιώτη Λύρα: “Διαβάσεις πεζών”.

4) Του προέδρου της Κοινότητας Αρφαρών Αριστοτέλη Ματθαίου: “Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η αίθουσα διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών”.