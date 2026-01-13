Λαϊκή Συσπείρωση Καλαμάτας: “Τα οικόπεδα των εργαζομένων ανήκουν στον λαό”

Κι εκφράζει την έντονη αντίδρασή της στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για σημειακή τροποποίηση του ΓΠΣ στην Αγία Τριάδα (στον καταυλισμό των Ρομά), προκειμένου να ανεγερθεί το νέο Αστυνομικό Μέγαρο, στον χώρο του πρώην ΟΕΚ, που προβλεπόταν για εργατικές κατοικίες.

Αναλυτικά, η Λαϊκή Συσπείρωση του Δήμου Καλαμάτας σημειώνει:

“Η πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) στην Αγία Τριάδα, προκειμένου να ανεγερθεί το νέο Αστυνομικό Μέγαρο, αποτελεί μια ακόμη πρόκληση απέναντι στις πραγματικές ανάγκες του λαού της Καλαμάτας. Ο σχεδιασμός είναι πως μετά την απαράδεκτη μετεγκατάσταση των Ρομά στην Μπιρμπίτα τα οικόπεδα της ΔΥΠΑ θα δοθούν για ανέγερση νέου αστυνομικού μεγάρου.

Για άλλη μια φορά η δημοτική αρχή, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις κυβερνητικές κατευθύνσεις, σπεύδει να εξυπηρετήσει τον σχεδιασμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, την ώρα που το πρόβλημα της στέγης στην πόλη μας παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις. Μάλιστα ο δήμαρχος παραδέχτηκε ότι ούτε καν ρωτήθηκε για την αξιοποίηση του οικοπέδου!!!

Ως Λαϊκή Συσπείρωση ξεκαθαρίζουμε:

Τα οικόπεδα αυτά ανήκουν στους εργαζόμενους. Τα συγκεκριμένα ακίνητα (Ο.Τ. 837) στην περιοχή της Αγίας Τριάδας προέρχονται από τον πρώην ΟΕΚ. Είναι γη που αγοράστηκε με τον ιδρώτα και τις κρατήσεις των εργαζομένων για έναν και μοναδικό σκοπό: την ανέγερση εργατικών κατοικιών. Η παραχώρησή τους από τη ΔΥΠΑ στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αποτελεί ευθεία επίθεση σε βάρος της λαϊκής περιουσίας.

Η ανάγκη για στέγαση είναι επιτακτική. Σε μια περίοδο που τα ενοίκια στην Καλαμάτα έχουν εκτιναχθεί, που τα νέα ζευγάρια αδυνατούν να βρουν σπίτι και η λαϊκή οικογένεια στενάζει, ο Δήμος αντί να διεκδικήσει την αξιοποίηση του χώρου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών ή κοινωνικών υποδομών, γίνεται ο «τροχονόμος» των κρατικών σχεδιασμών. Η σπουδή για την έκδοση οικοδομικής άδειας για το Αστυνομικό Μέγαρο, την ίδια στιγμή που ορισμένα σχολεία της πόλης μας στεγάζονται σε κοντέινερ και οι υποδομές υγείας καταρρέουν, αναδεικνύει τις προτεραιότητες κράτους και Δήμου: ενίσχυση των μηχανισμών καταστολής έναντι της κοινωνικής πολιτικής και της προστασίας της ζωής των πολιτών. Για να πας κόντρα σε αυτή την πολιτική χρειάζεται αγωνιστική δημοτική αρχή, όπως στην Πάτρα που παλεύει χρόνια μαζί με τους κατοίκους για να αξιοποιηθούν οι υποδομές (παραλιακό μέτωπο, κτίρια κ.α.) προς όφελος του λαού.

Διεκδικούμε: Να μην αλλάξει η χρήση του χώρου σε «Διοίκησης». Να αξιοποιηθούν τα οικόπεδα της ΔΥΠΑ για ένα σύγχρονο πρόγραμμα δημόσιας, δωρεάν στεγαστικής συνδρομής για τους εργαζόμενους ή τους φοιτητές και τη νεολαία της πόλης μας. Το Αστυνομικό Μέγαρο να ανεγερθεί σε άλλο κατάλληλο χώρο, χωρίς να θυσιάζεται η περιουσία των ασφαλισμένων και ο οικιστικός χαρακτήρας των λαϊκών γειτονιών”.

Τέλος, η Λαϊκή Συσπείρωση του Δήμου καλεί “τους εργαζόμενους και τους φορείς της Καλαμάτας να παλέψουν για τη στέγη, το νερό, το ρεύμα, τις υποδομές που δικαιούνται στον 21ο αιώνα. Τα χρήματα του λαού να επιστρέφουν στον λαό για τις δικές του ανάγκες!”.