Επίτιμος δημότης Καλαμάτας θα ανακηρυχθεί ο Κώστας Καραμανλής

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής φαίνεται ότι θα είναι η προσωπικότητα, που πρόκειται να ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης Καλαμάτας κατά τον φετινό εορτασμό της Υπαπαντής, πολιούχου της μεσσηνιακής πρωτεύουσας.

Το θέμα αναμένεται να τεθεί, όπως προβλέπεται, σε μία από τις προσεχείς συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (πιθανόν και σήμερα) για την λήψη της απαραίτητης απόφασης από το ανώτατο συλλογικό όργανο της πόλης.

Να σημειωθεί ότι στο πρόσφατο παρελθόν επίτιμοι δημότες Καλαμάτας ανακηρύχθηκαν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος Γ', καθώς και ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος Β', ενώ μεταξύ άλλων τα προηγούμενα χρόνια επίτιμοι δημότες της μεσσηνιακής πρωτεύουσας έχουν ανακηρυχθεί οι Κάρολος Παπούλιας, Κωστής Στεφανόπουλος, Προκόπης Παυλόπουλος, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, Πέτρος Θέμελης και Κωνσταντίνος Πυλαρινός.