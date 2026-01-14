Δήμος Καλαμάτας: Συνάντηση Βασιλόπουλου με τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων

Συνάντηση με τους νέους και τους παλαιούς προϊσταμένους των Διευθύνσεων του Δήμου Καλαμάτας είχε χθες ο δήμαρχος Καλάμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, με την ευκαιρία της έναρξης της νέας χρονιάς.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το δήμο, “η συνάντηση διεξήχθη σε κλίμα συνεργασίας και ουσιαστικού διαλόγου, στο πλαίσιο των τακτικών επαφών της Δημοτικής Αρχής με τα στελέχη του Δήμου. Κατά τη διάρκειά της επιβεβαιώθηκε ο κοινός βηματισμός και τέθηκαν σαφείς στόχοι για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της λειτουργικότητας των δημοτικών υπηρεσιών.

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ανασύσταση του Οργανισμού του Δήμου Καλαμάτας και στις αλλαγές που προωθούνται στο οργανόγραμμα, με στόχο τη διαμόρφωση πιο σύγχρονων, ευέλικτων και αποδοτικών διοικητικών δομών.

Όπως επισημάνθηκε, η νέα χρονιά συνοδεύεται από νέες ευθύνες αλλά και σημαντικές ευκαιρίες για την παραγωγή ουσιαστικού έργου, με κεντρικό γνώμονα την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου Καλαμάτας”.